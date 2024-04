Tanzen gegen Putin: Anna Jermolaewa bespielt Österreichs Biennale-Pavillon

Ein Jermolaewa-Werk von 2017 sticht im Raum gleich links vom Eingang ins Auge: In „The Penultimate“ präsentiert die Künstlerin eine Reihe floraler Arrangements, deren dekorative Wirkung ihren realpolitischen Symbolgehalt zu überdecken droht: Denn alle vertretenen Pflanzen wurden einst als Zeichen des Widerstands demokratischer Zivilgesellschaften gegen autokratische Regime bekannt – von den roten Nelken, die 1974 (zusammen mit dem Militär) gegen Portugals Diktatur in Stellung gebracht wurden, bis zur ägyptischen Lotusrevolution 2011.

Jermolaewa, deren Werk sich konzeptuell in verschiedene Medien (Film, Fotografie, Installation, Zeichnung) verästelt, unterrichtet seit 2018 an der Kunstuniversität in Linz. Als Künstlerin setzt sie meist bei sich selbst an: Die eigene Erfahrung ihrer Flucht aus Russland als prodemokratische Oppositionelle 1989 nach Wien ist eines ihrer zentralen Themen; ein Video im Austro-Pavillon, entstanden 2006, zeigt nun Jermolaewa bei dem Versuch, wie einst, nach ihrer Flucht aus der Sowjetunion, auf den Sitzen in der Wartehalle des Wiener Westbahnhofs zu schlafen. Inzwischen allerdings hat man Armlehnen draufgeschraubt, die verhindern, dass Bedürftige dort Schlaf finden können.