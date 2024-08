Parasit im Gesicht: Was kann der neue „Alien“-Film?

Ätzender Speichel tropft von den gebleckten Zähnen des außerirdischen Parasiten. Dieses Bild, entstanden 1979 für den SciFi-Schocker „Alien“, brannte sich ein. 45 Jahre später liegt nun eine neue, vom ursprünglichen „Alien“-Regisseur Ridley Scott (gemeinsam mit Regie-Legende Walter Hill) freilich nur noch koproduzierte Weltall-Horrorsaga vor: „Alien: Romulus“ ist der siebente Film der Reihe; er hält sich folgsam an die alten Motive und all die Rost-Raumschiff-Interieurs, auch an H.R. Gigers immer noch effizientes Schleim-, Fleisch- und Metall-Monsterdesign, in dem Phallisches und Vaginales obszön zusammenwirken.

Die im Zeitalter des All-Kolonialismus chancenlose Jugend sucht Wege aus der Krise. Man fliegt illegal eine stillgelegte, leider monsterverseuchte Raumstation an. „Alien: Romulus“ schart ein junges, betont diverses B-Ensemble um die Amerikanerin Cailee Spaeny („Priscilla“, „Civil War“); der Brite David Jonsson gibt einen sanften Androiden, der Rest der Crew bleibt blass. Die Story soll, was die Chronologie der „Alien“-Erzählung betrifft, zwischen dem ersten und dem zweiten Film (James Cameron „Aliens“, 1986) liegen.