Attribute verengen auf Dauer die Sicht. Seit Jahr und Tag wird Patti Smith die "Patin des Punk" genannt. Ist Neil Young etwa der Onkel der Singer-Songwriter-Szene? Dolly Parton die Cousine der Countrymusik? Eben. Smith dagegen ist für alle Zeiten als Punk-Patin festgeschrieben-auch wenn ihr Kokettieren mit übersteuertem Gitarrenverstärker und Reibeisenstimme in die graue Musikhistorie zurückreicht. Jene Ära, in der die heute 75-Jährige mit der Patti Smith Group ihre Verwandtschaft zum Punk begründete, liegt mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. "Piss Factory" und "Hey Joe" hießen die frühen Singles der Patti Smith Group, denen 1975 der Albumklassiker "Horses" folgte. "Because The Night", gemeinsam mit Bruce Springsteen geschrieben, fand sich bald darauf in den Hitparaden.



Die Sklavin einer Sparte ist Smith bis heute nicht, sie hat in ihrem Leben wenig ausgelassen. Performance, Gesang, Dichtung, Malerei und Fotografie: So ließen sich die Kunstfelder umreißen, auf denen Smith seit Jahrzehnten mit großem Ernst und sympathischer Bockigkeit unterwegs ist. Ein weiterer Bogen lässt sich kaum schlagen. Dazu ein Privatleben, das selten privat blieb: Die Beziehung zum Fotografen Robert Mapplethorpe findet sich auf ikonografischen Bildserien dokumentiert. Die Erinnerung an den 1989 verstorbenen Künstler bescherte Smith 2010 mit "Just Kids" ihren bislang größten Bucherfolg. "Buch der Tage" versammelt nun 365 Instagram-Posts von Smith, die seit 2018 unter dem Usernamen thisispattismith auf der Plattform angemeldet ist: Handyfotos, Zeichnungen, abfotografierte Polaroids, kalendarisch geordnet, aber ohne Jahreszahlen. Eine Reise in Pattis Welt mit fünf Fotos aus "Buch der Tage".