Intimität und Freiheit findet Levit vor allem im Konzertsaal. "Es herrscht große Verunsicherung", betont Levit im profil-Gespräch. "Die gesamte Kunst-und Kulturwelt fährt seit über einem Jahr nur auf Sicht, ohne jede Planungssicherheit." Trotzdem ging er kreativ mit diesem Un-Zustand um. "Es war für mich auch ein Jahr der Emanzipation", erzählt er: "Ich will Musik machen, diese aber auch teilen können. Es war ein schweres Jahr. Wir alle hatten nicht die Freiheit, das zu tun, was wir eigentlich wollten. So war es gut, auch dieses ganz andere, für mich ungewöhnliche Projekt zu haben." Das Projekt also, das er neben den Aufnahmen für ein neues Album in Angriff nahm: ein Buch über sich selbst und seine Verfasstheit, gemeinsam geschrieben mit dem "Zeit"-Journalisten Florian Zinnecker. Durch den Lauf der Ereignisse musste es immer wieder neu konzipiert werden, am Ende geriet es ein wenig geschwätzig, aber auch sehr authentisch. Und es gewährt tiefe Einblicke in eine komplexe Künstlerseele, liest sich besser und ehrlicher als etwa die fast geklont wirkenden Bekenntnisbücher der Dirigenten Franz Welser-Möst und Philippe Jordan.