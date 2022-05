"Playground"-Regisseurin Laura Wandel: Traumadeutung

profil: Hatten Sie psychologische Beratung am Set?



Wandel: Natürlich. Und die Kinder kriegten das Drehbuch nie in die Hand. Ich wollte nicht die Worte von Erwachsenen in die Kinderkörper einschreiben. Jedes Kind stellte eine Marionette seiner eigenen Figur her. Dann kamen Diskussionen, in denen jede Szene intensiv besprochen wurde. Die Kinder drückten sich nur mit ihren Marionetten aus, hielten so Distanz zu ihren Rollen. Die heftigsten Szenen studierten wir minutiös ein. Gerade sie verursachten die meiste Heiterkeit am Set.



profil: Man kann einen solchen Film nur in spielerischer Atmosphäre drehen, oder?



Wandel: Es gab stets zwei Kinder-Coaches und mehrere Assistentinnen, die dafür sorgten, dass es lange Pausen und viel Raum zum Spielen gab. Es war ein wenig wie in einer Sommerferienwoche. Wir hatten viele Rituale, eine Anfangsmeditation vor jeder Szene; und das Läuten eines Weckers war das Signal, in die jeweilige Rolle zu schlüpfen-und aus ihr wieder herauszutreten.