Filmemacher Michael Haneke wird 80: Eine Würdigung

Anruf bei der Cutterin Monika Willi, die seit gut 20 Jahren in Hanekes innerstem Kreis arbeitet und dessen bedeutendste Produktionen (darunter "Die Klavierspielerin", "Das weiße Band" und "Amour") editiert hat; sie werkt gerade in der schottischen Einöde an der Montage eines US-Films, eines mit Cate Blanchett besetzten Dirigentinnendramas. Die Schnittmeisterin kommentiert die anhaltende Kreativpartnerschaft mit Haneke so: "Es gibt einen Konsens in der Beurteilung. Das Vertrauen war schnell da, und dann wird klar, dass man, was Filme angeht, sehr ähnlich empfindet und denkt. Ich bin eine Freundin des Understatements, ich ziehe, genau wie Michael, das Weniger dem Mehr vor, das Subtile dem Dramatischen und das Trockene dem Fetten."

Haneke konzipiert seine Filme erstaunlich weitgehend im Kopf, fixiert sie in Drehbüchern und Storyboards. Seine notorische Präzision und sein Perfektionismus schränken die gestalterischen Spielräume in Produktion und Nachbereitung ein. "Natürlich wird ein Haneke-Film nicht erst im Schneideraum erfunden oder neu geschrieben", sagt Monika Willi. "Aber es geht eben doch darum, aus den vielen Möglichkeiten der verschiedenen Takes einen Film zu gestalten, es geht um das filigrane Zusammenspiel aus Bild-,Sprachund Tonarbeit-und nicht zuletzt darum, die allerbesten Momente des Schauspiels zu finden." Die primäre Freude in der Arbeit mit Haneke sei jedoch schlicht "die Großartigkeit seiner Filme".

Es ist schade, dass Hanekes nächster großer Schritt, wohl auch an den Druckverhältnissen einer pandemischen Kulturlandschaft, möglicherweise bereits endgültig gescheitert ist. Die dystopische zehnteilige Serie, die Haneke noch 2018/19 unter dem Titel "Kelvin's Book" geschrieben, geplant und dem Vernehmen nach zu einem Großteil auch finanziert hat, hätte die Rückkehr dieses Regisseurs zu einem fundamental gewandelten Fernsehen bedeutet. Seine letzte TV-Produktion, eine Adaption von Kafkas Romanfragment "Das Schloss", liegt 25 Jahre zurück.

Die derzeit (und noch bis 2. Mai) laufende Haneke-Werkschau im Filmmuseum bietet Rückblenden in die Karriere dieses eigensinnigen Künstlers, der einen ohne Umweg über die Rührung so heftig zu schütteln und aufzustören versteht.