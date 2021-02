Portugal. The Man am 17. September in Wien

Und das kam so: John Gourley, Mastermind von Portugal. The Man, hat im Elternhaus in Alaska Papas vergilbte Tickets für das Woodstock-Festival gefunden. Passt doch gut, dachte sich der umtriebige Musiker und hat mit seinen Kollegen ein Album betont lebensbejahender Songs aufgenommen. Portugal. The Man haben dafür den Sound von damals ins Hier und Jetzt transferiert. Das klingt nach großer Geste, nach feinen Hooks, nach Neosoul ist betont auf elektronische Beats getrimmt.