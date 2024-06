Gedanken- und Gefühlsschleifen

Man lernt Adlers Literatur umso mehr zu schätzen, wenn man das Kernstück „Miserere Melancholia“ liest: In dahinjagenden Gedanken- und Gefühlsschleifen werden hier die Irrgärten von Schwermut und Trägheit durchstreift. „Du elendiger Genickbrecher und Sacküberstülper“, lässt Adler ihre Erzählerin wundersam hochtourig schimpfen: „Du kürschnender Kirmeskönig, du mit deinem Schweinskadaverkopf und deiner Schleimbeutelentzündungshaut. Ich hab dich satt. Scher dich zum Teufel, du Lump! Nichts kannst du zusammenlempern, was dich am Leben hält. Was hält dich am Leben?“

Zwischen Himmel und Erde

Im Guten dürfte Helena Adler Anfang des Jahres nicht gegangen sein. Von ihr sind folgende Sätze überliefert: „Ich habe mich gefragt: Warum bin ich oft so depressiv, was stimmt mich melancholisch? Und in meinem Fall glaube ich, die Antwort zu kennen. Ich bin schwermütig, weil ich das Leben hier in seiner ganzen Pracht so liebe. Mit all den Menschen, die ich liebe.“

Für Gerhard Roth war die Wirklichkeit zeitlebens uferloses Erkundungs- und Entdeckungsterrain, wobei Roth davon ausging, dass zwischen Himmel und Erde gemeinhin viel mehr möglich sei, als wir mit unseren stümperhaften Sinnen erahnen. „Mich fröstelt vor Künstlern, die nur in der Wirklichkeit der Wirklichkeit hängen bleiben, im Fleischwolf des Sichtbaren, in den Konservenbüchsen der Normalität, unter dem Fleischhammer des Politischen“, notierte Roth in einem seiner letzten Notizbücher, begonnen am 22. September 2021. Nur wenige Seiten später brechen die Aufzeichnungen ab. Roth starb 79-jährig nach längerer Krankheit am 8. Februar 2022 in Graz.

Der fragmentarischen „Jenseitsreise“ – vom geplanten dritten Teil konnte Roth nur noch die Überschrift „Die Flussreise“ fixieren – stellte er die Feststellung voran: „Immer schon wollte ich ein Buch schreiben, das niemand versteht.“ Man meint Roths Kichern aus dem Jenseits, an das er nicht glaubte, zu vernehmen. „Jenseitsreise“ ist eine so verspielte wie ver-rückte Poesie-Bummelei durch Räume und Zeiten, in der sich Menschen in Elstern verwandeln, Albert Einstein sich auf die Suche nach seinem amputierten Hirn macht, Kotballen tief segeln, in „Furzsprachen“ geredet wird und feiste Fieslinge auf zu Zeichentrickfiguren entknöcherte Geisterwesen prallen. Hitler und seine Ehefrau Eva sind übrigens für die Ewigkeit verurteilt, „Knackwürste aus Scheiße“ zu verzehren und mit aus „Bierflaschen schäumendem Urin“ anzustoßen. In der langen Rätselrallye „Jenseitsreise“ ist einiges los, im Leben wie im Sterben. „In Wahrheit sind wir geboren“, vermutet Roths Gugginger Künstler Lindner nicht ganz zu Unrecht, „uns selbst ein Rätsel zu bleiben.“