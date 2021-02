Prag hat ein neues Festival

Ebenso wuschelig aber weniger energiegeladen übernahmen dann The Kooks mit "Seaside". Frontman Luke Pritchard war unzufrieden mit seinen Roadies und spielte sich anfangs ein wenig lieblos durch ältere Hits (Junk of the Heart, She Moves In Her Own Way) und Songs vom letzten Album "Listen". Den letzten Song, "Naive", widmete Pritchard seiner Mutter, die momentan im Krankenhaus liegt, und verabschiedete sich schließlich mit ein paar Luftbussis.