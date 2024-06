Pussy-Riot-Gründerin Nadya Tolokonnikova: „Würde Putin gerne einäschern“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj meinte unlängst, Wladimir Putin sei „ein Drache, der fressen muss“. Sehen Sie das auch so?

Tolokonnikova

Ja, aber irgendwann wird es glücklicherweise mit ihm vorbei sein. Die Analogie ist schon korrekt, Putin verkörpert das Böse schlechthin. Für mich ist er das schon mein ganzes Erwachsenenleben lang, aber wirklich klar wurde es der Welt erst mit dem blutigen Angriffskrieg, den er gegen die Ukraine zu führen beschlossen hat. Leider ist nicht er allein das Problem, denn er steht für die Gedanken und Sehnsüchte von Millionen Menschen weltweit. Auch hier in Österreich hat er Unterstützer. Putin ist ein Magnet für Arschlöcher, ein Angebot für abscheuliche Menschen, die ihre Existenzen nur dem Zweck widmen, andere leiden zu lassen. Leider sind unter den Arschlöchern, die Putin adorieren, auch sehr mächtige – etwa jene, die in der chinesischen Regierung sitzen.

Tatsächlich verfügt Putin über Handlanger, die Staatsfeindinnen wie Sie auch im Ausland attackieren könnten. Wie gefährdet fühlen Sie sich? Wie sichern Sie sich ab?

Tolokonnikova

Ich bin da eher leichtsinnig. Wenn man mich wirklich finden will, wird das auch gelingen. Ich verstecke mich nicht. Man sollte vor allem an jene denken, die derzeit als politische Häftlinge in Russlands Kerkern sitzen. Wir haben gesehen, was mit Nawalny geschah. Er wurde, trotz seiner Sichtbarkeit als einer der prominentesten politischen Gefangenen der Welt, von Putin ermordet.

Immerhin geben Sie nicht bekannt, wo Sie leben und arbeiten.

Tolokonnikova

Vor allem aus künstlerischen Gründen. Seit ich Russland verlassen musste, spielt es keine Rolle mehr, wo ich mich physisch aufhalte.

Nawalny beschloss, nach dem Giftanschlag auf ihn aus dem Berliner Exil, wo man ihn medizinisch behandelt hatte, nach Russland zurückzukehren – und alle Risiken in Kauf zu nehmen. Rechnete er nicht damit, dass man ihn umbringen könnte?

Tolokonnikova

Doch, sicher. Damit muss man, wenn man nicht sehr naiv oder dumm ist, leider immer rechnen. Nawalny wusste, was er riskierte. Aber er wollte als Politiker Russland verändern, und er wusste, dass er die Menschen nur dann zu öffentlichem Protest auffordern konnte, wenn er sich selbst nicht in Sicherheit gebracht hatte.

Haben Sie je erwogen, zurück nach Russland zu gehen?

Tolokonnikova

Nein. Man würde mich sofort ins Gefängnis werfen, dann wäre ich nutzlos.

In Ihrem aktivistischen Handbuch „Read & Riot“ schrieben Sie: „Versucht, all die Scheiße in Schokolade zu verwandeln!“ Gilt das auch für Putin?

Tolokonnikova

Nein, ihn würde ich lieber in Asche verwandeln.

Sehen Sie irgendeine Friedensperspektive in der Ukraine? Ist es produktiv, wenn der Westen Waffen dorthin liefert?

Tolokonnikova

Natürlich. Das sollte in noch viel höherem Maße als bisher geschehen. Nur so kann der Krieg enden. Putin geht es besser denn je, er gedeiht mit diesem Krieg. Denn die Ukraine wird nicht genug unterstützt. Man wollte dort friedlich und in moderatem Wohlstand leben. Für diese Idee sollte man kämpfen. Der Mangel an Unterstützung aus den USA etwa erlaubt Putin jedoch, sich immer mehr Territorien anzueignen und zivile Bevölkerung zu töten.

In den Nachrichten hört man von Putins Engpässen, von kaum noch rekrutierbaren Soldaten und dem Fehlen von Panzern.

Tolokonnikova

Panzer kann man produzieren. Man sollte nicht damit rechnen, dass Putin demnächst keine Ressourcen mehr haben werde. Er sitzt auf Unmengen von Öl und Gas, es geht ihm hervorragend, und er hat nicht vor, mit diesen Reichtümern die Lebensbedingungen seines Volkes zu verbessern. Lieber erhöht er, um Geld für seinen Krieg zu gewinnen, wieder die Steuern. Und baut sich selbst Paläste und Yachten.

Hat sich das Leben in Russland seit dem Krieg dramatisch verändert?

Tolokonnikova

Natürlich. Zahllose Menschen mussten fliehen, und die meisten jener, die geblieben und gegen Putin sind, gingen in die innere Emigration. Einige lehnen sich noch gegen das Regime auf, aber diese Kämpfe sind in der Regel sehr kurz. Man sagt ein unliebsames Wort und landet hinter Gittern.

Wie brachten Sie den Mut auf, schon als Teenager gegen Putin anzurennen? Und als Gründerin der Gruppe Pussy Riot am Vormittag des 21. Februar 2012, als gerade 22-Jährige, Ihr berühmt gewordenes „Punk-Gebet“ in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale aufzuführen? Waren Ihnen Ihr Leben und Ihre Freiheit nicht so wichtig wie die Protestbotschaft, die Sie an die Welt sandten?

Tolokonnikova

Doch, gerade weil unsere Leben und unsere Freiheit so wichtig waren und sind, mussten wir diese Botschaft aussenden.

Aber Sie gefährdeten sich selbst damit massiv. Schließlich mussten Sie fast zwei Jahre im Gefängnis verbringen. Ein hoher Preis, den Sie für Ihre Kunst zu zahlen hatten.

Tolokonnikova

Daran dachte ich im Vorfeld nicht wirklich. Ich habe das Glück, einer Generation anzugehören, die mit wenig Angst aufwachsen konnte. Ich wurde 1989 geboren, zwei Tage vor dem Fall der Berliner Mauer. Ich wurde mit dem Gefühl groß, dass uns endlose Möglichkeiten offen standen, dass wir die Welt so gestalten könnten, wie es uns passt. Und ich träumte davon, dass Russland ein Teil Europas werden könnte. Ich war acht, als ich mein erstes Visum erhielt, um nach Europa zu reisen. Ich weiß noch, wie ich es hasste, als Russin um Reiseerlaubnis bitten zu müssen, als wäre ich eine Weltbürgerin zweiter Klasse. So begann ich schon als Kind davon zu träumen, in einem Russland zu leben, wo niemand mehr Visa braucht, um sich international zu bewegen. Und dann ruinierte Putin alles. Natürlich, ich war in den 1990er-Jahren noch ein Baby, aber auch Babys fühlen schon genau, was richtig ist und was falsch. Ich liebte die russische Popmusik, die sehr bunt, queer und frei sein konnte. Als Putin Ende der 1990er-Jahre das Präsidentenamt antrat, machte er diese Träume und Freiheiten zunichte. Es war klar, dass man diesen Mann bekämpfen musste, und zunächst schien es auch so, als würde man ihn politisch stoppen können.

Inzwischen hasst Putin alles Westliche. Ihren Gothic-Stil würde er vermutlich besonders hassen.

Tolokonnikova

Er trägt ja selbst westliche Kleidung und nicht russische Kostüme aus dem 16. Jahrhundert. Er hasst vor allem die europäische Demokratie, nicht alles Europäische. Seine Elite liebt den europäischen Lebensstil, nur die Demokratie würden sie gerne zerstören. Putin sieht sich selbst und Länder wie China und Singapur als Beweise dafür an, dass der Kapitalismus und ein freier Markt nicht Hand in Hand mit der Demokratie gehen.

Europas Rechte pflichtet ihm in weiten Teilen bei.

Tolokonnikova

Ja, das ist katastrophal. Aber Putin will neben der Demokratie auch die Menschenrechte zerstören, er macht sich darüber unentwegt lustig. Wie auch über die Fehlleistungen der europäischen Demokratie, als wären diese ein Grund dafür, das ganze System, das ein Ideal und also nicht perfekt ist, niederzureißen. Denn was haben wir sonst?

Sie leben inzwischen in den USA?

Tolokonnikova

Das kann ich weder bestätigen noch leugnen. Ich betrachte mich als geografisch anonym.

Wie hat sich das Projekt Pussy Riot 2011 konkretisiert? Waren es tatsächlich, wie mancherorts zu lesen ist, 12 Performerinnen sowie 12 Menschen, die sich um Technik und Organisation kümmerten?

Tolokonnikova

Die Zahl 12 ist eine mythologische, die wir damals in die Welt setzten, um das Unternehmen gewichtiger erscheinen zu lassen. Anfangs waren es eigentlich nur meine Freundin Kat (Jekaterina Samuzewitsch, Anm.) und ich; wir hatten gerade Woina, unser erstes Kunstkollektiv, wegen ideologischer und persönlicher Differenzen hinter uns gelassen. Darin gab es stark frauenfeindliche Kräfte, und wir wollten uns auf feministische Kunst konzentrieren. Einige, die uns halfen, war zunächst sehr skeptisch; sie meinten, in Russland interessierten sich viel zu wenige Menschen dafür. Pussy Riot war 2011 nur eine Idee; unsere Vorgaben, die wir all jenen, die uns beitreten wollten, mitgaben, waren ganz simpel: Tragt eine Maske, ein Kleid und eine bunte Strumpfhose, und damit absolviert ihr die Aktion! Zunächst mussten diese Performances von uns angeleitet werden, aber bald verselbständigte sich Pussy Riot.

Es brauchte Sie nicht mehr?

Tolokonnikova

Ja, es war interessant, dass Pussy Riot, gerade als wir im Gefängnis saßen, weiter wuchs und umso lauter wurde. Ich habe inzwischen selbst keine Ahnung mehr, aus wie vielen Menschen die Gruppe heute besteht. Wir werden allein hier in Linz für eine Performance rund 20 lokale Teilnehmerinnen auftreten lassen.

Die Wirkung von Pussy Riot lag stets auch in der ikonischen Qualität der Gruppe, die sich von Anfang an mit bunten Sturmhauben und Kleidern stilisierte. Wer erfand das?

Tolokonnikova

Kat und ich. Wir diskutierten die Masken lange, wir wollten ja auch freundlich erscheinen, nicht wie verdammte Terroristinnen auftreten.

Haben Ihre Großmütter diese Skimützen gestrickt?

Tolokonnikova

Nein, wir hätten uns nicht einmal die Wolle leisten können. Unser Budget lag im Minusbereich. Also klauten wir ein paar Beanies aus dem Supermarkt, schnitten Löcher rein, fertig waren unsere Masken. Die Kleider liehen wir uns von Freundinnen aus. Einige stahlen wir auch.