Die Meiereistraße trennt die Demonstrierenden von den Fans. Vereinzelt kommen Rammstein-Anhänger:innen an die Absperrgitter heran, provozieren, zeigen den Mittelfinger – die Protestierenden antworten mit Sprechchören. Sie sind weit in der Unterzahl: Insgesamt werden rund 110.000 Rammstein-Fans die beiden Konzerte, die heute und morgen im Happel-Stadion stattfinden, besuchen. Seit Mai touren die sechs Musiker mit einem riesigen Tross aus Mitarbeiter:innen quer durch Europa. Die Stadiontournee sollte ein Triumphzug der ehemaligen Ostdeutschland-Band werden; sie spielten vier Mal im ausverkauften Münchner Olympiastadion, drei mal in Berlin. Auch in Wien gibt es seit Monaten keine Karten mehr.