Rap-Duo Esrap: „Bei ‚Fürstenfeld‘ bekomme ich Gänsehaut“

profil: Ohne das Ibiza-Video hätte es keine Neuwahl gegeben. Wie haben Sie die Affäre erlebt? Esra Özmen: Ich fand es cool, dass so etwas rausgekommen ist. Überrascht hat es mich nicht. Es ist kein Geheimnis, dass Korruption Teil des politischen Geschäfts ist. profil: Sie sind als Kinder türkischer Gastarbeiter in Wien aufgewachsen. Fühlen Sie sich von den Parteien in Österreich angemessen repräsentiert? Enes Özmen: Nein. Migranten bleiben oft in gewissen Berufen stecken; sie sind Lagerarbeiter, Putzfrauen oder U-Bahn-Fahrer. Ich frage mich, warum es so wenige Migranten bei der Polizei, in Kindergärten, Schulen oder bei Medien gibt. Esra: Andere Länder sind da viel weiter. In Deutschland gibt es nicht nur in der Politik oder in der Kunst mehr Diversität, sondern auch Taxifahrerinnen oder Lehrerinnen mit Kopftuch.