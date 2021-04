Reform der Bundesliga: Warum der neue Modus nicht alle Probleme löst

Das neue Modell erinnert an Unterhaltungsshows aus dem Privatfernsehen. Beim Unterschichten-Format „Big Brother“ zogen einst erfolgreiche Kandidaten in ein Luxus-Appartement, Verlierer kamen in ein Verlies. Und nun ist auch die einst biedere heimische Bundesliga unterhaltsam. Acht Vereine wechselten zuletzt ihre Trainer aus. Die neue Spannung erzeugte ein hektisches Treiben bei den Klubs, das zum Voyeurismus einlud. Die Liga will ihr Produkt möglichst gut verkaufen. Und sie weiß: Die Fernsehanstalten wollen gute Geschichten erzählen.