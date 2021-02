Christian Petzold: "Manchmal ist es sehr schön, nicht frei zu sein"

profil: In Ihrem Film spielen Sie mit Verfremdungseffekten. Obwohl Ihr Film in der Gegenwart spielt, gibt es keine Mobiltelefone. Wollten Sie die Zuseher in die Irre führen? Petzold: Im Film ertrage ich keine Smartphones. Sie lassen eine Erzählung viel zu schnell altern. Mein Sohn, der heute 17 ist, hat mir erklärt, dass sich die Modelle so schnell ändern, auch in der Werbung so gegenwärtig sind, dass ein veraltetes Handy einen Film sofort in einer gewissen Zeit verankert. Kommt der Film endlich in die Kinos, ist er auch schon wieder alt. Somit war klar: Smartphones kommen komplett raus.