Salman Rushdie: „Ich bin nicht die Freiheitsstatue“

profil: Am Valentinstag 1989 wurden Sie von einer Reporterin gefragt, wie es sich anfühle, vom iranischen Despoten Ayatollah Khomeini zum Tode verurteilt worden zu sein. Wie erlebten Sie diesen Augenblick?

Rushdie: Es war beängstigend. Vier Wochen vor Ausrufung der Fatwa am 14. Februar wurde mein Roman „Die Satanischen Verse“ in Bradford öffentlich verbrannt. Von diesem Zeitpunkt an entwickelte sich die Affäre in eine alarmierende Richtung – nicht so sehr aufgrund der Tatsache, dass ein religiöses Edikt zu meiner Ermordung ausgerufen worden war. Dramatisch war, dass dem religiösen Eiferer eines Landes Todesschwadronen zur Seite standen.

profil: Sie mussten buchstäblich mit nichts als Ihren Kleidern am Leib die Flucht ergreifen?

Rushdie: Als ich meine Wohnung verließ, dachte ich noch, dass ich nur ein, zwei TV-Interviews zur Sache geben werde. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich in mein Appartement nicht mehr zurückkehren sollte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits einige Bücher veröffentlicht – plötzlich war ich nicht mehr wert als der Staub zu meinen Füßen. Ich hatte mich in ein Ziel verwandelte und befand mich unversehens in einem mir gänzlich fremden Leben.