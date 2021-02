Bevor die „Gilmore Girls“ endlich ihr sensationelles Comeback feiern (wohl aber erst in zwei Jahren), gibt es noch näherliegende gute Nachrichten für Serienfans: Die großartige Samantha Morton („Sweet and Lowdown“, „Minority Report“, „Control“) spielt die Hauptrolle in der sechsteilige Miniserie „The Last Panthers“ (ab 12. November auf Sky Atlantic), die unter anderem in Marseille, Belgrad, Montenegro, London und Ungarn gedreht wurde und lose auf der Geschichte der sogenannten Pink-Panther-Bande basiert. Gelegenheit für ein paar klärende Worte über das europäische TV-Geschäft: