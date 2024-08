Schaler Sekt, wahre Würde: Resümee des Salzburger Opernaufgebots 2024

Noch bis 31. August läuft die Salzburger Festspielsaison 2024, aber das diesjährige szenische Opernaufgebot ist durch: Es begann mit einem bloß konzertanten Auftakt mit Richard Strauss’ Opernschwanengesang „Capriccio“. Betörend schön, aber eben auch allzu perfekt tauchten die Wiener Philharmoniker unter Christian Thielemann dieses Werk in puren Wohlklang. Der jungen Elsa Dreisig an der Spitze einer feinen Besetzung fehlte noch ein wenig die Primadonnen-Allüre für die sopranleuchtende Gräfin Madeleine. Es folgten zwei Wiederaufnahmen: Romeo Castelluccis umstrittener, jetzt etwas gekürzter „Don Giovanni“ von 2021 unter Teodor Currentzis, sowie, als Übernahme von den Pfingstfestspielen, „La clemenza di Tito“. Hier brachte „Jedermann“-Aufwerter Robert Carsen in einem grauen Sitzungsraum politische wie private Ränkespiele aus dem alten Rom auf den neuesten Donald-Trump-Stand samt Kapitol-Stürmung. Daniel Behle glänzte in der Titelrolle. Die kluge, immer noch klangintensive Cecilia Bartoli umschiffte das Problem eines allzu späten Debüts in einer Jünglingshosenrolle, indem sie ihren Sesto als lesbische Frau darstellte, die ihrem Freund nach dem Leben trachtet, weil die böse Vitellia (mit Meloni-Perücke: Alexandra Marcellier) sie manipuliert.