Marvel-Heldin im Theaterdorf: Begegnung mit der Schauspielerin Caroline Peters

Aber solches Gebaren liegt ihr eben fern, auch wenn es, nun ja, leider doch etwas gedauert hat. Knappe zwei Stunden später als angekündigt also sitzt sie endlich bereit, in einem jener freundlich-entspannten Frühstückscafés, wie man sie auch in den angesagten Distrikten in Zürich, Berlin oder Köln findet. Nur liegt dieses im 5. Wiener Gemeindebezirk, der Gegend, in der Peters seit Jahren schon den überwiegenden Teil ihrer Zeit verbringt – wenn sie nicht gerade in Berlin, Zürich oder Köln auf der Bühne steht, Filme oder Fernsehkrimis dreht. Oder sich in jenem rotgold schimmernden Saal verausgabt, der hinter den Mauern des grauen Hauses am Wiener Universitätsring, des dort thronenden Burgtheaters liegt.

Dorthin, an ihre alte Wirkungsstätte, kehre sie nun, wie unlängst verlautbart wurde, nach einem Abstecher ins Ensemble der Berliner Schaubühne, zurück. Über ihre in den Zeitungen vermeldete Wiener Wiederauferstehung muss sie lächeln: „Ich war ja die ganze Zeit hier.“ Sogar ihre jüngsten Dreharbeiten habe sie in Wien absolviert. Ihre letzte Produktion am Burgtheater, dessen Ensemble sie seit 2004 angehört hatte, liegt fast vier Jahre zurück: Elfriede Jelineks „Schwarzwasser“ war das, die Uraufführung fand im Februar 2020, einen Monat vor dem ersten Lockdown, statt.

Die Enge des Theaterlebens

Die 1971 in Mainz Geborene studierte Schauspiel in Saarbrücken und wurde im letzten Studienjahr an die Berliner Schaubühne engagiert. Da war Peters 23, und ein wenig haderte sie zunächst noch mit ihrer neuen Profession. „Ich fand das Theaterleben früher sehr strapaziös. Mir erschien das wie ein Dorf, in dem man jeden Tag dieselben Leute sieht. Da will man wieder weg! Mir war das oft zu eng. Inzwischen hat sich das umgedreht: Heute drehen praktisch alle auch Filme, und das Dorf ist fast leer.“ Andrea Breth als ihre erste Intendantin und Regisseurin sei immens prägend gewesen. „Sie lehrte mich, vom Text auszugehen, alles andere hatte dahinter zurückzutreten.“ Damals sei das noch en vogue gewesen, und Peters findet es „immer noch cool“. Ihr Weg führte direkt von Breth zu René Pollesch. „Mir erschien das ganz logisch, denn auch bei Pollesch ist, wie bei Simon Stone, das geschriebene Wort die Bibel.“ Dafür verbringe man Wochen bei den Proben miteinander: um darüber zu reden, was da genau steht in der Bibel und wie man das spielen könnte.

Traditionsrucksack

Ab der Saison 2024/25 wird Caroline Peters also am Burgtheater wieder zugange sein, ihren Vertrag hat sie bereits unterzeichnet. Im kommenden Frühling will sie noch eine Serie und einen großen Kinofilm drehen, aber ab Spätherbst dann ernsthaft dort einsteigen, sich voll und ganz dem Theater widmen. Den designierten Burg-direktor Stefan Bachmann kennt sie noch aus den Berliner Studententheaterkreisen der 1990er-Jahre, miteinander gearbeitet haben sie indes noch nie; darauf freue sie sich. „Das ist ein ganz neues Ensemble, das sich erst finden muss. Ich habe Lust, noch einmal neu anzufangen, und wenn ich herausfinde, dass ich immer noch keine Dorfbewohnerin geworden bin, muss ich das eben wieder ändern.“

Am Burgtheater trage man stets auch einen schweren Rucksack mit sich herum. Peters zitiert die Künstlerin Jenny Holzer: „Much was decided before you were born.“ Man habe eben „diese Tradition im Rücken, wie sonst nur bei der Pariser Comédie-Française, dazu muss man sich verhalten; ob man das gut findet, schlecht oder uninteressant, ist leider völlig egal. Wir müssen diese Tradition tragen – und zugleich müssen wir sie transformieren und erneuern. Aber das ist nicht so einfach.“

Im Kino ist Caroline Peters dieser Tage ebenfalls sehr präsent. Am 30. November startet das Weihnachtslust- und Kammerspiel „Wie kommen wir da wieder raus?“, die Fortsetzung der Austro-Comedy „Womit haben wir das verdient?“ von 2018, geschrieben und inszeniert in beiden Fällen von Eva Spreitzhofer. „Wie kommen wir das wieder raus?“ verquirlt launig soziopolitische Aktualitäten (Klimakleber, Gender-Trouble, Verschwörungstheorien, Generationenkonflikte) und vertraut klug einer humorgestählten Profitruppe, in der neben der Hauptdarstellerin auch Michael Ostrowski, Simon Schwarz, Hilde Dalik und Pia Hierzegger anarchisch aushelfen.