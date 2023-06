Manker arbeitet seit Anfang April mit seiner Crew und seit Mai auch mit seinem Ensemble in dem gigantischen, faszinierend morbiden Kasten in tausend Meter Seehöhe mit atemberaubender Aussicht, wo um die Jahrhundertwende auch die legendäre Genie-Dompteuse Alma Mahler, die im nahen Breitenstein ihre Sommerresidenz besaß, illustre Künstlerrunden um sich versammelte.

Saal 1912, Handelsgericht in der Wiener Marxergasse, vergangenen Freitag. Anwesende: der Kläger Paulus Manker und alsbeklagte Gegenpartei, die „Südbahnhotel Kultur GmBH”, vertreten durch das Leitungsduo Ingrid Skovhus, Ehefrau des dänischen Baritons und eine ehemalige Regieassistentin Mankers, und Stefan Wollmann, früher im Opern-Kulturmanagement tätig. Skovhus und Wollmann sind vom Eigentümer des Hotels, dem Wiener Immobilientreuhänder Christian Zeller beauftragt, ein Kulturprogramm zur Belebung der Räumlichkeiten zu kuratieren. In dieser Funktion haben sie im vergangenen Herbst Paulus Manker mit seinem Polydrama „Alma” sowie einem siebenstündigen Karl-Kraus-Theatermarathon („Die letzten Tage der Menschheit”) für 2023 in die Spielstätte eingeladen.

Kurioses Detail: Trotz des Auflösungs-Schreibens hatte Zeller noch Manker und seine Frau Elisabeth Auer im Februar in seine Opernballloge eingeladen. „Natürlich bin ich nicht hingegangen“, sagt Manker. „Mit dieser geldgierigen Kanaille, die sich als Förderer der Künste aufspielt, will ich nichts zu tun haben.”

Die Begründung für die „sofortige Auflösung” des Vertragsverhältnis seitens der „Südbahn Kultur” wird nicht näher erläutert: „Wesentliche Vertragsbedingungen wurden nunmehr wiederholt verletzt...” Im Dezember 2022 kam es zwar zu einer gerichtlichen Einigung, dass die „Südbahn Kultur” nach Deckung der Produktionskosten (bei „Alma” 350 000 Euro, bei den „Letzten Tagen” ebensoviel) zu zwei Drittel am Gewinn beteiligt wird und auch an den Fördergeldern des Landes Niederösterreich in der Höhe von 60 000 Euro in einem solchen Verhältnis mitpartizipiert. Ein „Knebelvertrag”, der, so Manker, seine Firma „bei beiden Produktionen ohne den geringsten Gewinn wird aussteigen lassen”.

Tatsächlich scheinen die Profitchancen auch bei der Gegenpartei überschaubar, die Gefahr eines großen Verlustes scheint besonders bei der teuren, dennoch nur zehn Mal stattfindenden Karl-Kraus-Produktion gegeben. „ „Das ist der eigentliche Ursprung dieses Horrors,” ist Manker überzeugt: „Die Marionetten des Christian Zeller haben zu spät kapiert, dass mit diesen beiden sehr teuren Produktionen trotz der hohen Eintrittspreise kein Geld zu machen ist. Und mit dieser Erkenntnis begannen die täglichen Sabotagen.”

Am 6. April, also wenige Tage nachdem Manker mit seiner Aufbau-Crew bereits das Hotel bezogen hatte, kursierte ein erneutes Schreiben zwischen den Anwaltskanzleien, in dem Manker und seine Truppe „mit sofortiger Wirkung” aufgefordert wurden, das Hotel zu räumen und die Schlüssel zu retournieren. Mit demselben Datum wurde seitens der Vermieter zusätzlich der Antrag auf eine einstweilige Verfügung zur sofortigen Räumung gestellt, wobei Schadenspunkte wie die Demolierung einer „doppelflügigen Holztür”, „eines Vorhängeschlosses” und „eines Metallgitters ”, wie bloße Vorwände erscheinen.

„Das kann doch bitte keiner Ernst nehmen, Frau Rat,” sagt Mankers Anwalt Ortner, „durch dieses desolate Hotel, das weit über ein Jahrhundert alt ist, sind zehntausende Menschen getrampelt.” Die Richterin scheint amüsiert bis entnervt. Sie wendet sich an die Fraktion „Südbahn Kultur”: „Sie wollen Herrn Manker also raus haben?“ Einhelliges Nicken. „Und Sie sind jetzt also im Haus”, fragt sie Manker, „und es wird auch gespielt?” Manker nickt: „Selbstverständlich. Jetzt wird geprobt, ab 23. Juni wird gespielt. Schließlich sind die Schauspieler engagiert, sämtliches Inventar ist antransportiert worden. Solche Projekte passieren ja nicht von heute auf morgen und brauchen eine monatelange Vorbereitungszeit.”