„Spaß, Schönheit, Liebe!": So blickt Festwochen-Chef Milo Rau auf die Welt

Man kommt ja nicht verspätet drauf, dass ein Stück untragbar sei, sondern wird von Leuten und deren Drohungen gezwungen, es auszuladen. Als wir Itay Tirans Inszenierung „Richard III“ eingeladen hatten, das ja in Israel produziert wurde, rieten mir viele davon ab, denn es gilt: keine Kooperation mit israelischen Institutionen. Ich habe gesagt, dass mir das egal sei, dann hat man mir mitgeteilt, dass ich wohl Probleme kriegen werde. Aber wir haben das intern diskutiert, wollen das machen. Genau wie das israelisch-palästinensische Theaterprojekt „Die Perser“, das in Belgien und Holland Erfolge feiert, hierzulande aber für zu israelkritisch gehalten wird. Ich glaube, nur indem man fortfährt, Dinge zu wagen, verhindert man diese Autozensur. Wenn alle denken, ich will keinen Stress, wird es am Ende nur noch Blasmusik geben, weil die safe ist.

Nach den Wiener Prozessen im Vorjahr wird dem Festwochenpublikum nun der Kongress gemacht.

Rau

Zwei Kongresse sogar. Der Wiener Kongress hat uns da natürlich inspiriert.

Sie wollen in jenem Rahmen Kulturkriege, Gaza, Nazis und die Missbrauchsfälle Florian Teichtmeister, Otto Muehl und Till Lindemann diskutieren. Kann man diesen medial breitest getretenen Themen noch Neues entlocken?

Rau

Ein valides Argument, ich warne auch meine Dramaturgie immer, dass genau dies drohe.

Andererseits hat Karl Valentin bekanntlich gemeint, es sei alles schon gesagt worden, aber eben noch nicht von allen.

Rau

Ich würde sogar meinen, dass über all das, worüber am meisten geredet worden ist, im Grunde gar nichts gesagt wurde, weil niemand mehr die Zeit hat, wirklich zuzuhören, weil es keinen Raum gibt, in dem man essenzielle Fragen ernsthaft stellen kann. Wir haben letztes Jahr sehr breit über Corona debattiert, da hatten auch alle im Vorfeld gesagt: Oh nein, nicht noch einmal Corona. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einer sogenannten Corona-Leugnerin zugehört – und verstanden, was uns allen da als Gesellschaft widerfahren ist, und dass nicht die Regierungen am meisten versagt haben, sondern wir alle, die Zivilbevölkerung.

Sie greifen heuer, in einer Lesenacht, auch den Fall Gisèle Pelicot auf.

Rau

Der ist deshalb so interessant, weil alle Taten gefilmt wurden; so ist er eine empirische Studie, wie das Milgram-Experiment: Ist jeder Mann, egal aus welcher Schicht und wie gebildet auch immer, dazu bereit, eine Frau zu vergewaltigen? Die Antwort, die der Fall gibt, lautet: Ja, fast jeder Mann ist bereit, es zu tun. Es gibt sehr wenige charakterstarke Ausnahmen. Virginia Woolf hat gesagt: Was draußen in der Welt der Faschismus sei, das sei zu Hause das Patriarchat.

Pelicots Begriff des „Seitenwechsels der Scham“ hat zahllose Menschen inspiriert …

Rau

… und klargemacht, wie tief die Gewalt in unserer Gesellschaft nach wie vor geht. Norbert Elias hat den Zivilisationsprozess so beschrieben: Der Sonnenkönig hat in der Öffentlichkeit geschissen, wir tun das nicht mehr vor aller Augen, und wir erdolchen auch niemanden mehr, sondern rufen die Polizei. In Wahrheit aber ist alles genau wie damals, nur nicht mehr sichtbar. Die Realität unserer Gesellschaft ist das Mittelalter, wenn überhaupt. Jelinek untersucht in ihrem „Burgtheater“-Stück, wie Gemütlichkeit und Rassenwahn zusammengehen – und wie auch Anti-Antisemitismus eine Strategie der Holocaustleugnung ist. Die Umarmung des einen, hervorgehobenen Juden führt zur Leugnung dessen, was mit allen anderen geschehen ist.

Wir können die eigene Amoral nicht mehr sehen?

Rau

Es gibt eine berühmte Geschichte von Edgar Allan Poe, „Der entwendete Brief“. Darin wird fieberhaft und detektivisch nach einem wichtigen Brief gesucht. Und am Schluss stellt sich heraus, dass der Brief stets offen herumlag, dass dies das beste Versteck war. Und das ist oft auch bei gewissen Themen so: Alles liegt offen vor einem, man müsste es nur sehen können. Und ich glaube auch, dass die superwoke Zeit langsam an ihr Ende kommt. Ich merke das auch in den Proben. Es gab Jahre, da wollte auf der Bühne niemand mehr ein Nazi-Kostüm tragen. Und jetzt merkt man, wie die Leute diesem künstlerischen Raum wieder vertrauen: dass sie dort Dinge tun dürfen, die sonst nicht akzeptabel sind. Wenn es für alle Beteiligten okay ist.

Sie interessieren sich insbesondere für institutionelle Vorgänge.

Rau

Ja. Wenn man Otto Muehl im Aktionismus-Museum ausstellt und zum Beispiel dort ein Sponsorendinner veranstaltet, kann man dann sagen, dieses millionenteure Muehl-Gemälde sei keine Kunst, sondern ein Verbrechen, es müsse verbrannt werden? Oder sollte man sagen, das Geld, das damit gemacht wird, könnte zurück in die Opferverbände fließen?

Sollte man auch im Fall Teichtmeister das Produktive sehen?

Rau

Ich interessiere mich nicht für Teichtmeister, sondern für die Frage, wie man mit den Filmen umgeht, die er gemacht hat. Und wie verhält sich das Burgtheater zu den Anschuldigungen? Ist es nicht das Problem all dieser Debatten gewesen, dass jemand, der sagt, er finde es nicht okay, dass 50.000 Leute in Gaza umgebracht wurden, in den gleichen Topf geworfen wird wie jemand, der behauptet, Auschwitz habe es nicht gegeben? Dass die Dinge vermischt wurden, dass Ulrich Seidls „Sparta“-Skandal ebenso wie der Fall Teichtmeister irgendwie #MeToo sei, und man weiß gar nicht so genau, warum? Es ist gefährlich, in diesen Unschärfen zu denken, denn dann sind alle Faschisten und Feinde, und alle nur Missbrauchsopfer oder -täter. Wir durchqueren als Gesellschaft gegenwärtig Zeiten des Wahns, aber ich habe das Gefühl, dass der Moment sehr bald kommen wird, an dem wir wieder beginnen werden, die Dinge auseinanderzusortieren.

Zwei linksradikale Positionen werden bei den Festwochen zu Wort kommen: Karl-Heinz Dellwo ist Ex-Mitglied der terroristischen Rote Armee Fraktion (RAF). Gabriele Rollnik war Teil der Bewegung 2. Juni und ist heute als Jugendtherapeutin tätig. Was wird besprochen werden?

Rau

Unter anderem die Frage, ob die Utopie einer besseren Welt Anlass genug sei, Gewalt einzusetzen. Von Brecht stammt der Satz: „Es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht, und es helfen nur Menschen, wo Menschen sind.“ Natürlich führt Gewalt zu neuer Gewalt. Dellwo und Rollnik sind meines Wissens die einzigen Linksextremen, die von ihrer Ideologie nicht abgerückt sind, um Hafterleichterung zu bekommen – aber nicht deshalb, weil sie verbohrte Irre wären, sondern weil sie Überzeugungen haben.

Sie selbst bezeichneten sich als „linksradikalen Künstler“. Sind Sie Dellwo und Rollnik nahe?

Rau

Nie in meinem bisherigen Leben verspürte ich den geringsten Impuls, mit einem Maschinengewehr in eine Botschaft vorzudringen und Geiseln zu nehmen.

Wie wollen Sie als Linksradikaler die Welt von heute verändern?

Rau

Wir erleben, wie sich das kapitalistische System aus der Demokratie hinaus bewegt, wie es autokratisch wird. Ich bin dafür, die liberale Demokratie zu verteidigen, nicht Bomben zu zünden. Der liberale Kapitalismus ist mir immer noch näher als der autokratische.

Als Schweizer ist Ihnen die direkte politische Mitsprache vertraut.

Rau

Die direkte Demokratie ist ein tolles Modell, weil es die Adhäsion des Einzelnen zur Gemeinschaft verstärkt. Sachbeschädigungen passieren in der Schweiz auffällig selten, weil sich die Menschen als Besitzer des öffentlichen Raums betrachten. Das hat natürlich auch seine zwanghaften Seiten, wie man sich gut vorstellen kann.

Was macht die Schweiz besser?

Rau

Das Land hat lange in Frieden gelebt. Deshalb hat die Schweiz keine dramatisierte Gesellschaft. Die Schweiz bildet sich ein, vier Kulturen und Sprachen unter einem Dach zu vereinen. Sie glaubt von sich, eine Willens- und keine Blutnation zu sein. Die Wahrheit ist, dass sich die Schweiz durch eine gewisse Wirtschaftskriminalität einen Standortvorteil erarbeitet hat. Nach jedem Genozid sind wir komischerweise immer um 20 Milliarden Franken reicher. In der Schweiz sind auch die weltweit größten Firmen ansässig. Die Schweizer denken, dies sei Ausdruck ihrer eigenen Tüchtigkeit. Reich wird das Land allein durch Finanzkapitalismus und Rohstoffgeschäfte. Uhren und Schokolade sind nur die Hobbys der Schweiz.

Zollchaos, Krieg in Europa, Autokraten an der Macht: Soll Kunst die grassierende politische Konfusion auflösen – oder, im Gegenteil, weitere Verwirrung stiften?

Rau

Es müssen Räume geschaffen werden, in denen man sich die Zeit nimmt, Konfusionen gewissermaßen auszubaden. Im Theater setzt man sich diesen kollektiv aus, mit der Möglichkeit, daraus Schlüsse zu ziehen. Verwirrung und Chaos für sich genommen bringen nichts.