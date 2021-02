"Star Wars – Die letzten Jedi": Jedi, wie er will

Schlechte Lehrer können jedes Bildungssystem ruinieren. Üblicherweise geht es dabei wenigstens nicht ums ganz große Ganze, also um Frieden, Freiheit und Föderalismus im bekannten Universum. Insofern erscheint es verständlich, dass Luke Skywalker (Mark Hamill), der als Jedi-Ritter ziemlich gute, als Jedi-Lehrmeister aber ganz üble Referenzen mitbringt, sich weiteren Auszubildenden beharrlich verweigert. Er ist, was die Bewahrung des Guten an und für sich betrifft, pädagogisch einfach zu stark vorbelastet.