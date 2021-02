"Star Wars"-Kritik: Macht mal halblang

Aber auch die höchstgezüchteten Blockbuster fliegen nicht schwerelos durchs Weltall, Zeit und Raum sind nicht ganz relativ, wenn man ins Kino geht. Und 2015 war nun einmal das Jahr, in dem wir Kontakt aufnahmen mit unserer eigenen dunklen Seite, mit dem Irrationalen ( Donald Trump, griechische Staatsanleihen), dem Traumatischen ( Syrien) und dem Alptraumhaften (Grenzzäune). Ein erprobtes Heilmittel in solchen Fällen: sich an bessere Zeiten zu erinnern, an die eigene Kindheit zum Beispiel, in der man von all dem noch nichts wusste, von Krieg, Politik, Kapitalismus oder Religion, oder es bestenfalls von Luke Skywalker und Darth Vader vorgeführt bekam, bei denen am Ende erfahrungsgemäß alles in Wohlgefallen explodierte. War die erste Star-Wars-Trilogie noch ein nostalgisches Himmelfahrtskommando, springt „Das Erwachen der Macht“ in dieser Hinsicht elegant in den Warp-Antrieb, wenn man das in diesem Zusammenhang so sagen darf (darf man natürlich nicht!). Mit anderen Worten: „Das Erwachen der Macht“ ist die beste Star-Wars-Fortsetzung, die uns passieren konnte – ein Traum!