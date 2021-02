Stefanie Sargnagel: Witzige Witze

Sargnagel weigert sich konsequent, mit Vorurteilen an die Welt heranzugehen, die Menschen schon vorwegwissend zu beurteilen. Sargnagels Texte erscheinen als Alltagskurzgeschichten ohne soziales Gefälle, von denen die Autorin selbst sagt: „Es sind schon alles Klischees, die ich da beschreibe, aber die Klischees stimmen halt auch.“ Das Klischee vom perfekten Leben, zum Beispiel. Mehrfach identifiziert Sargnagel dieses in „Fitness“, freilich an Orten und Personen, denen es nicht unbedingt klischeemäßig anhaftet: Pensionistenpärchen zum Beispiel, die gemeinsam Katzenfutter einkaufen. Oder den halbstarken Burschen, die sich jeden Abend mit ihren Kumpels im Fußballkäfig am Gürtel treffen. Sich selbst wünscht die bekennende Romantikerin entsprechend Verwegenes: „Meine Familie kommt mir im Vergleich zu mir immer so normal vor. Ich wäre auch gern so normal. Keine Ahnung. Ich kenne Leute, die aus Dörfern kommen, wo alle ihr Haus bauen. Meine Freunde lehnen das total ab und finden es urspießig, aber ich denke: Eigentlich wäre ich auch gern so. So ein Wandverbau-Leben.“