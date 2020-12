Stefanie Sargnagel: Was ich von 2020 gelernt habe

Der Corona-Lockdown fühlt sich an wie meine eigene Jugend.

Viele Menschen aus meinem Umfeld haben im Lockdown sehr viel Zeit gehabt und sind darum oft ziellos durch die Stadt strawanzt. Im Grätzl hat man ständig Freunde getroffen, Menschen, die man kennt. Mit denen ist man dann gemeinsam ratlos im Park gesessen. Das hat mich sehr an meine Jugend erinnert.



Eine Party entsteht schneller, als man glaubt.

Du triffst dich zu zweit, plötzlich bist du zu dritt, dann trinkst du zwei Bier und lädst noch einen Vierten und Fünften ein. Man muss schon stark dagegen arbeiten, wenn man das verhindern will. Am Ende muss es immer eine Person geben, die sagt: So, jetzt gehen alle heim!