profil: Sind Sie ein Getriebener? Regener: Ja, ich muss dauernd Kunst in die Welt bringen. Ich habe nur begrenzt Zeit, also versuche ich nicht, in irgendeiner Sparte zu reüssieren, in der mein Talent nicht reicht. Kennen Sie den Film „Exit Through the Gift Shop“ über den Street-Art-Künstler Banksy? Den Film fand ich zwar ein wenig spießig, ich fand aber die Typen gut, die jede Nacht losziehen und voller Wut überall ihre Tags an die Wand malen. Diese Wut, das jetzt machen zu müssen, ohne genau zu wissen warum. Das fasziniert mich. Das ist wie eine Droge.