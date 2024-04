Wenn es mittelalten weißen Männern (und meiner Arbeitskollegin Lena Leibets-eder) nicht gut geht, melden sie sich für einen Marathon an oder wollen einem erklären, wie guter Rotwein zu schmecken hat. Wenn es mir nicht gut geht, öffne ich YouTube und schaue die Welttournee von Taylor Swift zu ihrem Album „1989“ an. Über zwei Stunden dauert das Konzert, blaue Lasershow, blaue Miniröcke, Tänzer in zerrissenen blauen Jeanshosen. Es ist so 2015, dass es wehtut – ich liebe alles daran. Mittlerweile kann ich die ganze Show auswendig: Taylors theatralische Song-Ansagen, ihre schlechten Tanzeinlagen, ich weiß, wann sie ihren Bob herumwirbelt oder die 70.000 „Swifties“ besonders laut kreischen. Taylor Swift macht mir gute Laune.

So einfach darf es aber nicht sein. Als „Swiftie“ gerät man früher oder später in Erklärungsnot. Warum finden die alle so toll? Warum ist die so erfolgreich? Warum hört ihr nicht Jazz und indischen Raga, wie es das „Zeit“-Feuilleton empfohlen hat? Man stellt fest, in Sachen Swift reicht der eigene Geschmack als Begründung längst nicht mehr aus, es braucht ein ganzes Manifest an kapitalistischer/feministischer/musikgeschichtlicher Auseinandersetzung, um sich „Out of the Woods“ beim DJ wünschen zu dürfen.