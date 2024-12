Terror und Widerstand im Iran: Filmemacher Mohammad Rasoulof im Gespräch

Der Ficus religiosa, die Pappel- oder Buddhafeige, ist eine mörderische Pflanze. Sie verbreitet ihre Saat auf umliegende Bäume, tötet diese und siedelt sich an deren Stelle an. Diese politisch zu lesende Allegorie auf ein mörderisches Staatsregime steht in Mohammad Rasoulofs neuem Film schon im trügerisch poetisch klingenden Titel: Denn „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ (zu sehen ab 26. Dezember in Österreichs Kinos) ist keine prätentiöse Arthouse-Parabel, sondern ein sehr unmissverständliches, kraftvolles Werk der Opposition – das inzwischen auch in der Oscar-Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" auf der Nominierungs-Shortlist steht.

Wie Ideoligien ins Private sickern, davon berichtet dieser Film, der eine Familie ins Zentrum stellt: Der Patriarch (Missagh Zareh) macht am Islamischen Revolutionsgericht Karriere, als neuer Ermittlungsrichter fällt er schwerwiegende Entscheidungen, muss Todesurteile gegen Dissidenten unterschreiben. Seine Frau (Soheila Golestani) unterstützt ihn pflichtgemäß, auch gegen die liberalen Haltungen ihrer beiden Töchter (Mahsa Rostami, Setareh Maleki). Doch als die Protestunruhen in den Straßen Teherans außer Kontrolle geraten, verhärten – und verschieben – sich daheim gefährlich die Fronten.

Stolze 168 Minuten lang hält Rasoulof die Fäden dieses Kammerspiels, das vom Sozialdrama unmerklich in einen Thriller, von innen gewissermaßen nach außen kippt, straff, und er zeichnet seine Figuren differenziert, obwohl sein Film unter Guerilla-Bedingungen entstand. Man sieht ihm die Improvisation nicht an. All die lösbaren Probleme am Set kommentiert der Regisseur mit einem fast konfuzianischen Satz: „Jemand, der im Gefängnis war, sucht immer nach Fluchtmöglichkeiten.“

Ausgerechnet ein Gefängnisfilm startete 2002 die Regiekarriere Mohammad Rasoulofs. Neben Jafar Panahi ist er der gegenwärtig bedeutendste iranische Kinodissident, Filme wie „Goodbye“ (2011) und „Doch das Böse gibt es nicht“ (2020) wurden weltweit akklamiert. In Cannes wurde sein zehntes Werk heuer gleich dreifach ausgezeichnet, auch mit dem Sonderpreis der Internationalen Jury. Dem Glamour ist Rasoulof, 52, der nun in Deutschland lebt, dennoch denkbar fern: Eindrücke seiner 28-tägigen Flucht aus dem Iran hat er auf dem Handy gespeichert. Auf zwei dieser Fotos, die er während des profil-Interviews zeigt, kann man den übermüdeten, durchgefrorenen Rasoulof sehen, zur Übernachtung zurückgezogen in ein karges Matratzenlager.