Thees Uhlmann: „Tulln oder Bremervörde, das macht keinen Unterschied“

profil: Ihre neue Single ist eine Liebeserklärung an den verstorbenen schwedischen DJ Avicii und den Fußballtrainer Jürgen Klopp. Wie passt das zusammen? Uhlmann: Ich mag die beiden. Avicci ist wie ABBA, seine Musik berührt mich. Bei dem Song „Waiting for Love“ geht es mir immer durch, das höre ich alleine und betrunken in der Küche rauf und runter. Jürgen Klopp ist in Liverpool ohnehin der heimliche Außenminister der Europäischen Union. Er hat für das Image Deutschlands Unglaubliches geleistet – und das mit einer Leichtigkeit und Intelligenz. Angela Merkel sollte Klopp jedes Monat ein anständiges Gehalt überweisen.