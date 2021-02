So wenig, wie man sich die aktuelle Lebensrealität jemals hätte ausmalen können, so wenig hätte man sich ausdenken können, was man in der Doku-Serie „ Tiger King“ zu sehen bekommt. Die aberwitzige Netflix-Produktion (deutscher Titel: „Großkatzen und ihre Raubtiere“), die in Zeiten des Corona-Eskapismus weltweit zur Streaming-Droge Nummer eins mutiert, folgt über mehrere Jahre dem Treiben von Joe Exotic, einem umtriebigen Raubierzüchter und Privatzoobesitzer in den USA. Dazu muss man wissen: In den Vereinigten Staaten leben weit mehr Tiger hinter Gittern, als im Rest der Welt in freier Wildbahn.