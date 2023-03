"Too Hot To Handle" auf Netflix: Küssen kostet 6000 Euro

Räumen wir hier mit einem Vorurteil auf, das sich in der Popkultur hartnäckig hält: Es gibt keine guilty pleasures. Denn warum sollte man sich schlecht fühlen, wenn einem Songs, Bücher, Filme oder TV-Serien, die der anspruchsarmen Unterhaltung dienen, Wohlgefühl vermitteln? Die äußerst erfolgreiche Reality-Show „Too Hot To Handle“, die jetzt mit einem deutschen Ableger auf dem Streamingdienst Netflix gestartet ist, stellt die Frage des peinlichen Vergnügens ohnehin nicht mehr; das lässt die Prämisse der zehnteiligen Show gar nicht zu. Wenn hier zehn junge und – Zitat – hotte Menschen unter vermeintlich falschen Vorzeichen in ein Inselparadies gekarrt werden und ihnen die Teilnahme am fiktiven Dating-Format „Tropical Desire“ vorgegaukelt wird, sind wir Teil eines TV-Experiments.