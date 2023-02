Wenn die Welt aus den Fugen gerät, braucht es Konstanten, um morgens aus dem Bett zu kommen und abends vor dem Fernseher einschlafen zu können. Dazu gehört auch die unkaputtbare TV-Krimireihe „Tatort“, die, egal wie es um Klimakrise, nukleare Bedrohung und tödliche Erdbeben steht, so schnell nicht verschwinden wird. In der aktuellen Österreich-Folge (die diesen Sonntag um 20.15 Uhr auf ORF 2 zu sehen sein wird) untersucht das Wiener Duo Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) den Mord an einem äußerst erfolgreichen IT-Mitarbeiter, der ein wenig zu perfekt, zu schön und zu beliebt gewesen zu sein scheint.