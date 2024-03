Was ist ein schönes Ausländerkind, Toxische Pommes?

Man muss sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben lassen, diverse rechtliche Hürden abbauen, auf Migrationsexpert:innen und Wissenschaftler:innen hören und nicht alle Probleme, die man als Gesellschaft hat, auf Migrant:innen abschieben. Mich wundert es, dass Migrant:innen noch nicht für die Klimakatastrophe verantwortlich gemacht wurden. Man schafft sehr viele Probleme, wenn man Menschen in ein Land holt und nur sehr selektiv am Leben teilhaben lässt, während im selben Atemzug von ihnen erwartet wird, dass sie Teil einer Gesellschaft sind, die sie zugleich ausschließen möchte. Das ist eine Lehre, die man schon in den 1960er– und 1970er– Jahren gemacht hat. ‚Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen‘, heißt es in dem berühmten Zitat von Max Frisch.

Ich fand das Spannungsverhältnis innerhalb eines Familienkonstrukts und die Frage, was Integration überhaupt bedeutet, spannend. Die zentrale Aussage des Buches ist ja: Je mehr sich die Tochter in Österreich verwurzelt, desto mehr entwurzelt sich der Vater aus Österreich – aber auch aus der Familie und dem eigenen Leben.

Die Kunst, die österreichische Seele in wenigen Sekunden auf den Punkt zu bringen, hat die Satirikerin Toxische Pommes in ihren TikTok- und Instagram-Videos perfektioniert. Die kurzen Szenen, in denen Irina (ihren ganzen Namen will die Juristin nicht in der Zeitung lesen) selbst in verschiedenen Rollen zu sehen ist, sind Einblicke in die österreichische Gesellschaft und Politik, sie kritisiert Sexismus, Rassismus und Bigotterie, teilt aber auch gegen eine vermeintlich linke und woke Kulturschikeria aus.

Ihr Buch ist vor allem auch eine Tochter-Vater-Geschichte. Wie hat Sie das geprägt, dass vor allem Ihr Vater viel zu Hause war, während die Mutter arbeiten ging?

Toxische Pommes

Am Land in Österreich war es eher ungewöhnlich, wenn der Vater in den Neunzigern und Nullerjahren klassische weibliche Rollen erfüllt hat, sich um das Kind gekümmert und Hausmann war. Auch heute ist das nicht viel anders: Meistens haben die Männer die Berufe, die sie für das Kind nicht aufgeben können oder eher wollen. In vielen Genderfragen ist Österreich leider nach wie vor rückschrittlich, sei es in der Repräsentation von Frauen in Berufen oder im Studium.

Bricht in Fragen Kinderbetreuung und Care-Arbeit in Österreich mittlerweile etwas auf?

Toxische Pommes

Heute wird zumindest über Themen diskutiert, auch wenn wir oft einen Schritt nach vorne und zwei zurückgehen. Vor allem seit der Covid-Pandemie – diesem gesellschaftlich traumatisierenden Ereignis – und den daraus folgenden wirtschaftlichen Problemen hat sich die Situation nicht verbessert. Mit jeder Krise tendiert man dazu, als Gesellschaft wieder konservativer zu werden.

Sie wollten stets die „perfekte Migrantin“ sein. Woher kam dieser Antrieb, es allen recht machen zu wollen?

Toxische Pommes

Ursprünglich aus Angst, abgeschoben zu werden oder einen Aufenthaltsstatus zu verlieren. Ich kann mich erinnern, dass ein Argument und Faktor beim Staatsbürgerschaftserwerb war, dass ich gut in der Schule war. In meinem kindlichen Kopf habe ich mich in einer großen Verantwortung gesehen. Vielen Kindern mit Migrationsgeschichte geht es so, dass sie in ihrer Familie Verantwortung übernehmen müssen. Als Kind lernt man schneller die Sprache, ist im Idealfall in einem Schulsystem integriert und tut sich leichter, als wenn man mit Mitte Vierzig in ein neues Land kommt. Ob ich auch ohne meine Migrationserfahrung so ehrgeizig und strebsam gewesen wäre, kann ich nicht sagen.

Sie schreiben, dass Sie in der Schule doppelt so viel leisten mussten wie österreichische Kinder. Heute arbeiten Sie als Juristin, sind ein TikTok-Star, schreiben Bücher und machen Kabarett. Wird man diesen Ehrgeiz nicht mehr los?

Toxische Pommes

Ich denke, dass von Migrant:innen erwartet wird, dass sie mehr arbeiten, um als würdig zu gelten. Außerdem sollte man am besten ewig dankbar sein, in diesem Land leben zu dürfen. Dazu kommt der richtige Platz, der Migrant:innen zugestanden wird. Wie Melisa Erkurt in ihrem Buch „Generation Haram“ so schön beschreibt: Solange Frauen mit Kopftuch Toiletten putzen, beschwert sich niemand, aber sobald sie als Lehrerinnen arbeiten, dann wird es zum Problem. Ähnlich war es bei Alma Zadić. Als sie Ministerin wurde, war das zu viel Integration. Denn so viel darf ein ehemaliges Flüchtlingskind dann auch wieder nicht erreichen.

Ihr Volksschullehrer wollte Sie als Klassenbeste nicht ins Gymnasium, sondern in die Hauptschule schicken. Die aktuelle PISA-Studie hat ergeben, dass in Österreich Migrationshintergrund, Bildung und Einkommen der Eltern einen stärkeren Einfluss auf die Schulleistungen der Kinder haben als in anderen Ländern. Warum ist das so?

Toxische Pommes

Unerklärlich ist das nicht. Ich kenne viele solcher Geschichten, dass Menschen mit Migrationsbiografie im Schulsystem nicht nur nicht gefördert, sondern benachteiligt werden. Ich glaube, es gibt es bei der jüngeren Lehrer:innen-Generation schon mehr Bewusstsein dafür, dass Mehrsprachigkeit kein Hindernis, sondern ein Glück ist, das man auch fördern kann. Mein Lehrer hatte einen guten Willen und hat meine Leistungen anerkannt, aber gleichzeitig gemeint, dass ich als Migrantin in der Hauptschule bessere Chancen hätte.