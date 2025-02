„Träume“ in Gold: Berlinale-Sieg für norwegische Kinonovelle

Zwei Bären in Silber sprach die Jury den Filmen „O último azul (The Blue Trail)“ des Brasilianers Gabriel Mascaro und „El mensaje (The Message)“ des venezolanisch-argentinischen Regisseurs Iván Fund zu, zwei integren Arthouse-Roadmovies mit gesellschaftspolitischen Ansprüchen. Die beste Regie meinte man in „Sheng xi zhi di (Living the Land)“ zu erkennen, einem unaufgeregt-ruralen Mehrgenerationenporträt des chinesischen Filmemachers Huo Meng.

Himmel und Hölle

Die beiden Silbernen Bären im Bereich Schauspiel gingen an die Australierin Rose Byrne, die als psychisch schwer angeschlagene Protagonistin in Mary Bronsteins wahnwitziger Horror-Comedy „If I Had Legs I‘d Kick You“ tatsächlich Himmel und Hölle zu mobilisieren versteht, sowie an den irischen Schauspieler Andrew Scott, der in „Blue Moon“, Richard Linklaters süffisanter Hommage an den Broadway-Songwriter Lorenz Hart (großartig gespielt von Ethan Hawke), seine Nebenrolle als Komponist Richard Rodgers souverän, aber wenig augenfällig anlegt.