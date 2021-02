„True Detective“, Staffel 2: Selbstzerstörung in Los Angeles

In der Inszenierung von Showrunner und Serienerfinder Nic Pizzolatto wirken diese kaputten Typen, auch wenn sie nur besoffen in der Wirtshausecke pennen, noch immer sexy. Dass gewisse Szenen dann sogar an staubige Westernfilme erinnern, also an ein Genre, wo Männer noch richtige Männer spielen durften, ist nur folgerichtig. Eine Folge der Männerserie „True Detective“ wirkt bei soviel Überinszenierung dann schnell wie ein einstündiger Rasierklingen-Werbeclip. Dass man trotz Machismo und Überinszenierung an der Geschichte dranbleiben will, ist vor allem dem furiosen Cast geschuldet.