Was hätten Sie gemacht, wenn Ihre Ahnenrecherche ergeben hätte, dass Sie beispielsweise mit Dschingis Khan verwandt wären?

Kerkeling

Wenn man solch eine Forschung ergebnisoffen beginnt, schwingt immer ein bisschen Angst mit: Um Himmels willen, was könnte ich entdecken? Irgendwann landete ich im Jahr 1620 bei meinen Amsterdamer Vorfahren, unter denen sich auch ein Sklavenhändler hätte finden können. Ich hatte Glück, dass er nur Bordellbetreiber war.

Der Schriftsteller Heimito von Doderer behauptete, wer sich in Familie begebe, komme darin um. Weshalb spürten Sie den Geschichten Ihrer Ahnen bis ins 17. Jahrhundert nach?

Kerkeling

Es gibt Sachen, die einem in die Wiege gelegt sind. Bei mir ist es die Suche nach Vorfahren, was auch mit der exzentrischen Truppe zusammenhängen mag, die meine Ahnen sind. Die eine Großmutter mütterlicherseits hat französisch-niederländisch-italienische Wurzeln, deren Mann wiederum baltisch-schwedische. Dazu kommt die niederländische Seite der Kerkelings. Bei meiner anderen Großmutter findet sich viel Böhmisches, Mährisches, Österreichisches.

Was entgegnen Sie Doderer?

Kerkeling

Er hat recht, die Gefahr besteht. Ich glaube ja tatsächlich daran, dass es so etwas wie Familien-Mottos und Wünsche gibt, die über einer Sippe liegen, die uns fordern und herausfordern. Was passiert mit den Glaubenssätzen, die eine Familie über Jahrhunderte hinweg weitergibt? Was macht das mit uns?

Sie schreiben, dass viele Ihrer Ahnengeschichten in Ihr eigenes „verrücktes Leben“ passen würden. Was darf man sich darunter vorstellen?

Kerkeling

Jeder lebt sein eigenes Leben. Für den einen ist das richtige Leben ein Dasein als Bürokaufmann, was für einen anderen eher suboptimal wäre. Ich habe stets allerhand Unterschiedliches getrieben – Fernsehen, Kino, Bücher, Synchronisation. Insofern darf ich mit Fug und Recht behaupten, es war und ist ein verrücktes Leben, auf das dieser buntscheckige Stammbaum wie die Faust aufs Auge passt. Die Verrücktheit hält übrigens an, ist längst nicht zu Ende. Die Ahnenforschung kennt ebenfalls keinen Abschluss. Mein gesamter Stammbaum umfasst 20.000 Mitglieder. Das lässt sich endlos weiterführen.

Sind am Ende sogar wir beide miteinander verwandt?

Kerkeling

Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Unsere aller Urahnin war bekanntlich Oma Lucy, eine fidele Wandersfrau, die vor gut drei Millionen Jahren vom Kilimandscharo aus Richtung Norden aufbrach. Irgendwo zwischen Kenia und Uganda hat Oma dann Opa getroffen. Ob es Liebe auf den ersten Blick war, lässt sich heute nicht mehr mit Bestimmtheit sagen. Ich habe ein gutes Gefühl, Herr Paterno. Herzlich willkommen in der Familie!

Ihr Nachname stammt aus dem Niederländischen und bedeutet übersetzt „Kirchgänger“. Wie passt das zum Verrücktsein?

Kerkeling

Kerkeling hat viel Braves und Ordentliches, was gar nicht so schlecht zu mir passt. Es ist ein Fantasiename, den sich der Schöpfer des Namens selber gegeben hat, quasi ein Pseudonym. Ursprünglich hieß die Familie Kerkering, was so viel wie „Kirchner“ bedeutete. Dann wanderte die Sippe von Lübeck nach Amsterdam aus und befand, dass Kerkering ein ziemlicher Zungenbrecher für die Holländer sei, zudem war da immer auch die Assoziation mit „Kerker“. Mein Urahn hat sich mit dem neuen Namen zugleich ein frisches Branding verschafft. In den Niederlanden muss ich meinen Namen nie buchstabieren. Der geht jedem Holländer runter wie Butter.

In „Gebt mir etwas Zeit“ schlagen Sie auch ernste Töne an, unter anderem in der Erzählung von Duncan, einer Ihrer großen Lieben. Duncan starb 1989 in der Frühzeit von Aids an der Immunschwächekrankheit.

Kerkeling

Ich wollte Duncan ein Denkmal setzen. Die Liebesgeschichte mit ihm bindet mich auch an meine Lieblingsstadt Amsterdam.

Haben Sie das Trauma seines frühen Todes einigermaßen verarbeiten können?

Kerkeling

Bereits in meiner Autobiografie „Der Junge muss an die frische Luft“ machte ich folgende Erfahrung: Wenn man ein Trauma beschreibt – in diesem Fall der Suizid meiner Mutter –, zwingt man diesen unruhigen Geist, der solch ein Trauma ist, irgendwie in eine Fassung, in eine Form. In „Gebt mir etwas Zeit“ wagte ich mich an dieses zweite große Trauma heran.

Sie erinnern in Ihrem Buch auch an die Abscheu vieler Menschen gegenüber der Immunkrankheit und an die Ausgrenzung von Homosexuellen. Wo stehen wir 40 Jahre nach der Entdeckung von Aids?

Kerkeling

Rasend viel hat sich nicht getan. Immerhin wurde in Deutschland und Österreich einiges unternommen. Es gibt nun eine Gesetzgebung, wie in den Niederlanden bereits vor 20 Jahren. Zugleich wurden jedoch noch nie so viele Anfeindungen und Gewalt gegen homosexuelle Menschen und People of Color registriert wie im Moment. Das ist in der Tat besorgniserregend.

Empfinden Sie es als Notwendigkeit oder als Mut, über diese Formen der Diskriminierung zu schreiben?

Kerkeling

Ich wünsche mir, dass Leserinnen und Leser gemeinsam mit mir durch diese leidvolle Erfahrung gehen, vielleicht sogar ähnliche Schlüsse daraus ziehen, ohne dass sie selbst dieses Leid durchmachen müssen. Einer der Punkte, die sich mir damals offenbarten: Jeder Moment des Lebens ist kostbar. Damit sage ich nichts Neues. Dennoch lernte ich, dass man nichts aufschieben, die Dinge gleich tun sollte. Dass in traurigen Momenten, selbst wenn man denkt, es kann kein Licht mehr geben, die Seele sich nach Licht sehnt, dieses sucht. Auch dunkle Momente tragen den Schimmer der Hoffnung in sich.

Das Klischee besagt, Clowns seien im Innersten traurig.

Kerkeling

Das Bild vom traurigen Clown ist ein ganz fürchterliches. Ich bin kein trauriger Mensch, eher als fröhlicher Zeitgenosse angelegt. Wenn man in dunklen Zeiten auf die Bühne geht und es einem gelingt, das Publikum zum Lachen zu bringen, kommt unfassbar viel vom Publikum zurück; die Überwindung, die man benötigt, um Menschen zum Lachen zu bringen, macht die eigene Traurigkeit wett.