Verletzte Seelen unterwegs: Alexander Paynes hinreißende Tragikomödie „The Holdovers“

Sein Zynismus hat die Effizienz eines Skalpells: Professor Paul Hunham unterrichtet an einem sehr traditionellen Privat-Internat in New England um 1970 klassische Altertumskunde. Er versucht die Teenager, die in seine Klasse geraten, mit Strenge, Wortgewalt und Boshaftigkeit zu Disziplin und Bildung zu zwingen. Die Antipathie, die ihm entgegenschlägt, fasst er als Zeichen dafür auf, alles richtig gemacht zu haben.

Filme wie dieser erinnern einen daran, wie sehr das eigentlich Gewöhnlichste im Gegenwartskino zur Ausnahme geworden ist. „The Holdovers“ ist durchdrungen von dem Wissen, dass die Spektakel des Alltags faszinieren können. Und dass es möglich ist, einen heiteren Film über Trauer und Einsamkeit zu drehen, mit dem auch Erwachsene etwas anfangen können.