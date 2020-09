Videopremiere: „Pumpgun Judy“ von Bulbul

Auf der Suche nach Pumpgun Judy. Verwaschene Bilder, Neonlicht, zwei junge Menschen im Karussell, Skaten, Schmusen, Dosenbier trinken. Im Hintergrund: Der Beat der Wiener Indieband Bulbul, die drei Herren an Bass, Schlagzeug und Gitarre in Schwarz-Weiß gehalten.

Während Valerie Pachner und Voodoo Jürgens im Video zu „Pumpgun Judy“ den Lebenssinn farbenfroh im Exzess suchen (und vom Himmel fallen), macht Bulbul das, was man nach 25 Jahren als Band eben tut. Abgeklärter Indierock jenseits von Durch- und Zusammenbruch, keine falschen Versprechen, keine Luftschlösser, einfach gute Musik, viel Kopfnicken, fein abgehangener Neunziger-Groove.

Das Video, mit Ausschnitten aus dem im Frühjahr 2021 erscheinenden Film „Another Coin for the Merry-Go-Round“, bringt zusammen, was eigentlich nicht zusammenpasst. Ein Leben im Achterbahn-Rausch auf der einen Seite, auf der anderen die durchaus zufriedene Abgebrühtheit nach zu viel Sturm und Drang. Und mittendrin – zwischen damals und heute, Neonfarben und schwarz-weißen Erinnerungen, jugendlicher Unbekümmertheit und Erwachsensein – sucht Pumpgun Judy immer noch ihren Platz.