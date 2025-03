Vorbotin der Klangzukunft: Die emotionalen Pop-Experimente der Saya Gray

Frühlingsgefühle? Bitte nicht. Die Welt da draußen mag noch so zart und zauberhaft aus ihrem langen Dämmerzustand erwachen, Aufbrüche, womöglich sogar amouröser Natur, in Aussicht stellen – der Singer-Songwriterin und Multiinstrumentalistin Saya Gray könnte all das kaum weniger bedeuten. Das stellt sie schon im Auftakt ihres soeben erschienenen Albums „Saya“ klar: „This is why I don’t fall in love in springtime“, raunt sie mit müder Gewissheit – unzureichend verwischt sind noch die Spuren, die zu einem gebrochenen Herzen führen: „You woke up / Iwatched the seasons change“.

Mit ihrem Debütalbum – ihre bisherigen Songkollektionen wollte sie noch nicht so nennen – beansprucht Gray also eine Bastion jeder Musikerinnenkarriere für sich: die Trennungsplatte. Nach der „Auflösung einer problematischen Liebesbeziehung“ begab sich die Kanadierin dafür allein auf einen Roadtrip durch Japan, das Heimatland ihrer Mutter, die Gitarre auf dem Beifahrersitz des Autos – jederzeit bereit, bei akutem Inspirationsschub loszulegen. Ein Konzept, das gezielt an ihre große Landsfrau Joni Mitchell und deren Meisterwerk „Hejira“ anknüpft.