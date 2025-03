Vorhang zu? Steiermarks blau-schwarze Regierung gefährdet die Kultur des Landes

Zu behaupten, die steirische Kulturszene blicke sorgenvoll in die Zukunft, wäre eine gewagte Untertreibung. Als am vergangenen Mittwoch das – noch bis Sonntag laufende – Grazer Musik-, Kunst- und Diskursfestival Elevate mit der legendären US-Elektronikpionierin Suzanne Ciani eröffnet wurde, wurde seitens der Kulturschaffenden Kritik an der sich abzeichnenden „Vertrauenskrise“ zwischen Politik und Kunstszene laut – und auf der Bühne des Orpheum mit einiger Fassungslosigkeit auf die rezenten kulturpolitischen Disruptionen in der Steiermark reagiert.

Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) hatte, genau wie der Grazer Kulturstadtrat Günter Riegler, zwei Stunden vor der Eröffnung sein Kommen abgesagt. Er wäre wohl auch nicht allzu gern gesehen gewesen, hatte er doch das steirische Kulturkuratorium, das wesentliche kulturpolitische Funktionen in der Steiermark erfüllt und Empfehlungen zu jährlich rund 1000 Förderanträgen ausspricht, vor wenigen Tagen erst fundamental (und streng parteipolitisch) umgebaut, 13 der 15 Mitglieder vorzeitig und ohne Not ersetzt – dabei teils kaum satisfaktionsfähige Leute einberufen: Franz Koiner etwa, Marketingleiter des rechtsextremen Grazer Ares Verlags, soll ab sofort in jenem Gremium wirken.