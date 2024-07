Wahnwache: Nazis im Kino – ein Dilemma

Es bleibt zudem ein Rätsel, warum Lang den Rheinländer Joseph Goebbels ausgerechnet von dem in Kärnten geborenen, in der Steiermark aufgewachsenen Robert Stadlober spielen lassen wollte, der sich den eigentümlichen Dialekt des Propagandaministers hörbar mühsam zulegen musste, der all die weich angeschlagenen Ks („Er war ein Gämpfer“) und all die überbetonten Infinitive („geheen“, „holeen“) des Demagogen zwar mit bewundernswertem Eifer, aber doch merklich forciert zu treffen versucht. Und Fritz Karl legt seinen Hitler regiegemäß als Mann ohne Eigenschaften an, als unruhig durch die Korridore schleichenden Diktator – mit einer Josefstädter Theatersprachfärbung, die der Innviertler niemals besaß. Mit spürbarer Eiseskälte immerhin, wenn auch wenig überraschend, stattet Franziska Weisz ihre Magda aus. Sie alle erzählen, geleitet von Lang, nicht Geschichten, sondern Geschichte. Das erhöht den Einsatz und schmälert die Aussicht auf Erfolg.

Natürlich geht es in „Führer und Verführer“ an der Oberfläche vor allem um das „Nie wieder“, um eine eindringliche Warnung vor den gegenwärtigen Rechtsextremismen. Ob man allerdings durch Hinweis auf die Gewaltgeschichte des „Dritten Reichs“ auch nur das Geringste an den aktuell wuchernden neo- und postfaschistischen Verwerfungen verändern, gar verhindern kann, steht zu bezweifeln.

Für ein „Dokudrama“ bietet der Film entschieden zu wenig Dokumentarisches auf – und viel zu viel Kostümtheater. Selbst die drastischen Archivbilder, mit denen sich Lang immer wieder in Hinrichtungen und Leichenbergen verliert, sind von einer seltsamen Angstlust geprägt, die den Terror, vor dem sie zu warnen scheinen, in Privatfernsehmanier spekulativ verflachen und ausbeuten. Zwischen dem Nazitheater der Spielszenen und dem Grauen dieser Bilder ist emotional und ästhetisch kein Zusammenhang herzustellen. Die pflichtschuldig geführten Interviews mit Holocaust-Überlebenden wie Margot Friedländer und Charlotte Knobloch kommen dagegen deutlich zu kurz, sie dienen allenfalls dazu, die „guten Absichten“ zu dokumentieren und ein paar Stichwörter einzuwerfen, um die große Erzählung von der propagandistisch gelenkten Massenvernichtung am Laufen zu halten.

An Banalitäten und Binsenweisheiten ist auch „Führer und Verführer“ nicht gerade arm: Dass die NS-Selbstpräsentation eine Inszenierung war, darf als bekannt vorausgesetzt werden, dennoch tritt Regisseur Joachim A. Lang diese Erkenntnis breit. Und um Aktualität ist er selbstredend bemüht. „Goebbels wäre heute auf TikTok“, gab Lang unlängst zu Protokoll. Aber haben Filme wie seiner in der Ära der Fake News und der politischen Message Control wirklich Bedeutendes mitzuteilen? Viel mehr als für die systematische Täuschung der Öffentlichkeit interessiert sich Lang für die privaten Befindlichkeiten von Goebbels und Hitler, vor allem für die – infolge der amourösen Verstrickung des Propagandaministers mit der tschechischen Schauspielerin Lída Baarová heraufziehende – Ehekrise im Hause Goebbels.

Denn wie will man die Gemütslagen jener Menschen veranschaulichen, die das schlimmste unter all den Verbrechen in der Geschichte der Menschheit zu verantworten haben? Und ist es wichtig, überhaupt möglich, sie zu „verstehen“? Ein „Herunterreißen der Maske“ sieht Goebbels-Darsteller Stadlober in dem Film, wie er vor wenigen Tagen in dem Radio-Eins-Podcast „Hörbar Rust“ zu Protokoll gab; es sei ihm nicht um eine „Verkörperung“ gegangen, sondern „um eine Entkörperung“, um das „performative Skelettieren“ dieses Menschen. Darum, jene Unzulänglichkeiten aufzuzeigen, die Goebbels eigentlich verstecken wollte. Zu zeigen, was für grausame Menschen das waren: Das könne man mit den Mitteln des Schauspiels. Allerdings habe dies keineswegs mit Method Acting oder Psychologie zu tun. Er wolle Goebbels gar nicht verstehen, meinte Stadlober noch, sich diese Figur eher vom Leib halten.

Indem man den NS-Terror in konventionellen Spielfilmen repräsentiere, normalisiere, relativiere und ästhetisiere man die Geschichte, sagt der US-Historiker Gavriel D. Rosenfeld. Tatsächlich setzt die Spielfilmfigur Adolf Hitler schon per se eine Art von Maskenspiel voraus; denn die Prägnanz der Zeichen – die Asymmetrie des Scheitels, das schwarze Bartquadrat unter der Nase, der nach oben gereckte Arm – ist derart stark, dass das Individuum unter der Perücke und hinter dem Gesichtshaarteil zu verschwinden droht. Man sieht nur noch die definierenden Linien, die Visage dahinter spielt keine Rolle mehr. Deshalb ist Ähnlichkeit in diesem Fall kein wesentliches Kriterium.

Der junge François Truffaut merkte in einer Filmkritik 1958 über die Spielwut des gewichtigen Mimen Orson Welles und dessen Schwäche für die Verkörperung des „absolut Bösen“ Folgendes an: „Zum Glück scheint sein Äußeres Orson Welles zu versagen, Hitler darzustellen, aber wer möchte zu behaupten wagen, dass er uns nicht doch eines Tages zwingt, Hermann Görings Schicksal zu beweinen?“

Erregte Übelkeit

Der einzige Weg, von Nationalsozialismus und Holocaust im Kino annähernd sinnträchtig zu berichten, führt über die Transgression, über die erregte Übelkeit und die alptraumhafte Vision: Jonathan Glazer verweigerte für „The Zone of Interest“ (2023) jede psychologische Erkundung des an der Vernichtungslagermauer in Auschwitz-Birkenau residierenden NS-Ehepaars Höß (gespielt von Christian Friedel und Sandra Hüller), zeigte vielmehr zwei in den Wahn, in den Realitätsverlust gekippte Figuren; ähnlich verfuhr der Russe Aleksandr Sokurov in seinem Bunkerfilm „Moloch“ (1999): Die Schatten der Geschichte kehren als Kellerzombies wieder.