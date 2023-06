"Wie ein Keulenschlag": Maria Happel reagiert auf die Vorwürfe

In einem offenen Brief, datiert mit 11. Mai 2023, werden heftige Vorwürfe auch gegen Sie erhoben. Ein Großteil der am Wiener Max-Reinhardt-Seminar Studierenden bringt darin seine Frustration zum Ausdruck: Von „Machtmissbrauch“ ist die Rede, von „Nepotismus“ und „Intransparenz“, von „psychischer und physischer Überlastung“. Der Ruf des Instituts, das Sie leiten, sei „beschädigt“, das Vertrauen in Sie „unwiederbringlich zerrüttet“, man fürchte „um Qualität und Relevanz der Ausbildung“. Was ist da schiefgegangen?

Happel

Wenn ich das wüsste. Dieser Brief kam ganz unangekündigt, er hat mich erwischt wie ein Keulenschlag. Da steht also, dass zwei Drittel der 44 am Max-Reinhardt-Seminar aktuell studierenden Menschen solche Vorwürfe erheben. Wer genau diese Leute sind, weiß niemand, das Schreiben ist anonym. Alles andere geht völlig in Ordnung; wir haben diese Leute ja ausgesucht, wir wollten Persönlichkeiten finden, die wir dort ausbilden können. Und ich finde toll, dass sie die Initiative ergreifen, etwas wollen, Dinge fordern, dass sie etwas bewegen und eben nicht die Klappe halten. Das ist die nächste Generation, und wir haben sie so erzogen, dass sie aktiv werden, wenn ihnen etwas nicht passt. Dass man sich beispielsweise auch der Regie nicht zwangsweise unterordnet – darin bin ich absolut auf der Seite der Studierenden. Ich finde nur den Vorgang enttäuschend. Ich hatte ja auch Mentoren und Mentorinnen für jeden Jahrgang eingesetzt, an die wurden diese Klagen aber auch nicht vorab herangetragen. Den Schritt, direkt nach oben und an die Medien zu gehen, das entspricht nicht meinen Wertvorstellungen.

Niemand hat Ihnen gegenüber je irgendetwas beklagt?

Happel

Im Gegenteil: Man schloss sogar Leute, mit denen ich gerade eine Produktion (Gefesselte Phantasie) machte, aus der Kommunikation aus, damit ich von dem Unmut nichts zu früh erfahre. Das ist nicht nett. Ich halte es für einen unangemessenen Loyalitätsbruch, der niemandem etwas nützt.

Die Vorwürfe richten sich nicht an Sie allein. Welche Rolle spielt etwa Ihre Stellvertreterin Annett Matzke? Sie soll Studierende zum Weinen gebracht haben.

Happel

Sie kann sich an zwei solche Fälle erinnern. Beide wurden inzwischen in Gesprächen geklärt. Ich habe das, obwohl ich mit ihr seit drei Jahren arbeite, nie mitbekommen. Als ich engagiert wurde, wollte man einen bekannten Namen, der das Max-Reinhardt-Seminar in die Welt tragen sollte – und es war von vornherein klar, dass ich vielbeschäftigt bin. Ich habe das auch vor meiner Bestellung kommuniziert. Annett Matzke sollte daher jene Professorin sein, die ständig am Haus anzutreffen ist, auch wenn ich anderweitig zu tun habe. Ich persönlich habe mich mit ihr in all den Jahren kein einziges Mal gestritten.

Ihnen wird cholerisches Verhalten unterstellt. Sie hätten wütend eine Hochschwangere angeschrien? Erinnern Sie sich daran?

Happel

Natürlich, das ist ja nicht lange her. Ich wurde etwas lauter, aber mit gutem Grund. Zum einen war sie nicht hochschwanger und ich habe, als ich laut wurde, dazu gesagt, dass ich mich einfach ärgerte, aber keineswegs über sie! Es ging um eine schlecht vorbereitete Situation, es gab einen Workshop mit einem Regisseur aus Bukarest. Mir wurde nicht kommuniziert, dass dabei das ganze Haus lahmgelegt werden sollte, weil dieser Workshop sich überall abspielte. Ich kam also ahnungslos da hin, und mir wurde der Zutritt zu meinem Büro verwehrt. Und es wurde gefilmt, was Kosten verursachte, die ich eigentlich vorab hätte absegnen müssen. Das war mit mir nicht abgesprochen. Da bin ich zum ersten und, ich glaube, zum einzigen Mal in meinen drei Jahren am Haus laut geworden, was mir heute sehr leid tut.

Ihre Wut richtete sich nicht gegen die Schwangere?

Happel

Natürlich nicht! Und wir haben das seither längst miteinander geklärt.

Verstehen Sie die Klage, sie seien im persönlichen Umgang zu ungehalten, zu laut?

Happel

Wenn man mit Künstlern arbeiten will, liegt das in der Natur der Sache. Beamte sind wahrscheinlich leiser.