Im „Haus der Musik“ wird der 150. Geburtstag Schönbergs als kleine Reminiszenz in Fotos und Faksimiles gefeiert. Die Sonderausstellung setzt, enzyklopädisch dosiert, das Bild eines Mannes zusammen, der in seinem Leben Grenzen überschritt, musikalische und reale. Geboren wurde Arnold Schönberg am 13. September 1874 als Sohn jüdischer Eltern im 2. Gemeindebezirk; 1891 wurde er Angestellter der Privatbank Werner & Co.; 1898 konvertierte er zum Protestantismus; 1899 entstand „Verklärte Nacht“, noch fern von Atonalität und Zwölftonmusik; 1921 wurde die Familie Schönberg von Antisemiten aus ihrem Sommerdomizil in Mattsee nahe Salzburg verjagt; im Oktober 1933 erfolgte die Flucht vor den NS-Machthabern nach New York. „The Enigma of Modern Music Arrives“, titelte eine US-Zeitung. Der Musikzauberer strandete in der Neuen Welt; er sollte nie mehr nach Europa zurückkehren. Arnold Schönberg starb am 13. Juli 1951 in Los Angeles. „Denn wenn es Kunst ist, ist sie nicht für alle, und wenn sie für alle ist, ist sie keine Kunst“, gibt einem das „Haus der Musik“ am Ende einen Satz à la Schönberg mit auf den Weg.