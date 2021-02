Wolfgang Kos erklärt das 20. Jahrhundert in 99 Songs

Im Lauf des Gesprächs wird die Möglichkeit eines ganz anderen Buches offenkundig. Ein Buch, das nur einen einzigen Song ins Zentrum stellt, es könnte eigentlich fast jeder sein, von dem aus Kos das Jahrhundert in den Blick nehmen könnte. Alles hängt mit allem zusammen, ein Popsong ist keine Insel. Erste Frage (von insgesamt drei; das Gespräch dauert eineinhalb Stunden): Warum ist ABBAs "Dancing Queen“ (Nr. 75), trotz erkennbarer Skepsis des Autors, im Buch? Die Antwort endet knapp nach Minute 25. Kos hat ausgeholt, in Wien begonnen ("Meinen ersten Beitrag fürs Radio 1968 habe ich verpasst, das Manuskript wurde gesendet, ich war für die Redaktion nicht erreichbar, da beim Bundesheer“), ist über Teenagerkulturen in London bei der Kunstgeschichte gelandet und natürlich auch im Freizeitpark ("ABBA erreichten den Status von Gustav Klimt: völlig abgelöst von jedem Ursprung, purer Warencharakter, eine Weltmarke. ABBA stehen für einen modernen Gedanken: Form als Inhalt. Perfektion des Handwerks zum Juxdesign. Sie funktionieren wie ein gutes Karussell: sechsfache Absicherung, damit niemand herunterfällt. Das ist das Wichtigste. Und dann können die verrücktesten Sachen passieren. Fröhlichkeit auf Knopfdruck“). Weiters hat Kos erklärt, wie die angelsächsische Popkultur-Hegemonie entstanden und wieder vergangen ist, was das für die französischen Chansonniers der 1970er-Jahre bedeutete, um schließlich, Minute 25, in Schweden zu landen: "Der Kulturimperialismus bröselt. Und plötzlich ist Skandinavien ein Hotspot der Pop-Produktion. Wie die Grazer ihren Auto-Cluster haben, haben die Schweden ihren Post-Disco-Cluster. Und ABBA waren die Ersten. In the long run sind ABBA also sehr wohl interessant. Der Hauptgrund aber, warum ich die damals so schrecklich fand, war: Es war nicht zu erklären, warum die so grässlich angezogen waren. Sie waren die Geisterfahrer der 70er-Mode.“