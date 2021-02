Wolfgang Möstl von Mile Me Deaf: „Der Hype ist weit weg“

profil: Vom Soloprojekt zur Band: Wie hat sich Mile Me Deaf seit der Gründung 2004 verändert? Möstl: Anfangs habe ich hin und wieder an einem Freitag ein ganzes Album aufgenommen, es am Samstag Vormittag auf 50 CDs gebrannt, ein Artwork gebastelt, am Abend an alle meine Freunde verkauft und damit war der Release abgeschlossen. Mile Me Deaf ist auf jeden Fall sehr viel zeitaufwändiger geworden und es sind auch andere Leute in den Projekten involviert. Doch als klassisches Soloprojekt habe ich es auch früher nicht gesehen, da ich immer wieder fixe Bandmitglieder hatte.