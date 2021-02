Woody Allens „Irrational Man“: keine Schuld ohne Sühne

Nach der enttäuschenden Mysterykomödie „Magic In The Moonlight“ (2014) ist Allen ein durchaus amüsanter Film gelungen. Der ewige Skeptiker untergräbt dabei philosophische Theorien zu moralischem Handeln mit einem doppelbödigen Kriminalplot. Das Problem dabei ist, dass Allen in seiner Komödien-Thriller-Fantasie keinem dieser Genres gerecht wird. „Irrational Man“ ist weder besonders witzig, noch besonders spannend; auch wenn in der Allen’schen Erzählweise, in den Dialogen und Charakteren (vor allem im Dreigespann Phoenix, Stone und Posey), hie und da noch die geniale Ader des Regisseurs aufzublitzen scheint. Zumindest die Wendung am Schluss, so viel darf hier verraten werden, ist in „Irrational Man“ wirklich gut. Für Woody Allen, der bereits an einem neuen Film mit Jesse Eisenberg und Kristen Stewart arbeitet, bleibt immerhin die Hoffnung, dass sein geplantes Serienprojekt mit dem Amazon-Streamingdienst den Altmeister noch einmal aus der Schaffenslethargie reißen wird.