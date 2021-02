Wundermann: Paul McCartney veröffentlicht "Pure McCartney"

Am Ende stand wieder die Musik. Paul McCartney war nach der Trennung der Beatles ratlos und überlegte, sich völlig aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen, wie er kürzlich in einem BBC-Interview preisgab. Dass Sir Paul, heute 73 Jahre jung, in seinem Gram gerne nach der Flasche griff, kann man sich heute kaum noch vorstellen. Zuerst habe sich der Rausch noch gut angefühlt, erzählt McCartney heute. Nach einer Weile aber nicht mehr. Es war seine damalige Frau Linda, die den Anstoß zu neuen musikalischen Abenteuern gab. Gemeinsam gründete das Paar die Band Wings, bevor McCartney damit begann, sich an seiner eigenen Pop-Projektionsfläche abzuarbeiten. Bis heute hat der Pop-Wundermann 24 Nicht-Beatles-Alben veröffentlich.