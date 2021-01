Zum Tod von Arik Brauer (1929-2021): "Ich hatte ein Masel"

Man muss sich Arik Brauer Maler des Phantastischen Realismus und Musiker, als ein glückliches Wiener Kind vorstellen: aufgewachsen in Wien-Ottakring, der Vater ein Schuhmacher, auch ein Künstler in gewissem Sinn, der Schuhe nach den verkrüppelten Füßen seiner Kunden modellierte und das große Talent seines Sohnes erkannte.



Als alles schon zu spät war, erreichte ein Brief des Vaters aus einem Lager in Riga die Familie in Wien: Ob er noch zeichne und male? Es war der letzte Brief. Vermutlich 1944 wurde der Vater ermordet, ein Jude aus Litauen, der in Wien Sozialist geworden war, der sich losgerissen hatte von der strengen, intellektuellen Tradition seiner Familie.



Arik Brauer war neun Jahre alt, als sein bester Freund ihm auf dem Schulweg mitteilte, er dürfe von jetzt an nicht mehr mit ihm reden. Das war im März 1938. Der Klassenlehrer trug schon das Parteiabzeichen.