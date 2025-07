Peymann kostete den Ritt auf den Wogen der Empörung von Beginn an lustvoll aus. Im Burgtheater, diesem Herrschaftsbereich des Bildungsbürgertums, blieb kein Stein auf dem anderen. Verdiente Kammerschauspieler und in Ehren ergraute Publikumslieblinge wurden in Pension geschickt und durch in Wien unbekanntes Personal aus Bochum und Berlin ersetzt. In einem Interview erklärte Peymann, er gehe nicht in die Kantine des Burgtheaters, weil es ihm dort zu sehr „wienere“. Burgtheater-Betriebsrat Franz Morak, später Staatssekretär in der Regierung Schüssel, ortete empört eine „Entösterreicherung“ des Hauses, der strenge Kritikerstar Hans Weigel sogar ein „Österreicher-Pogrom“. Aber dieser Vorwurf ging ins Leere: Peymann setzte von Beginn an österreichische Literaturgrößen wie Peter Handke, Thomas Bernhard, Peter Turrini und Elfriede Jelinek in Szene, die in seiner Ära europaweit anerkannte Theaterstars wurden.