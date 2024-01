Alles anders! Diesmal wirklich!

Wenn man Karl Nehammer einmal in einer nachdenklichen Phase erwischte – in aller Regel ereignete sich diese an jedem letzten Donnerstag im Monat zwischen Wetterbericht und Hauptabendprogramm –, konnte man mit ein wenig Glück einen hoch interessanten Blick in sein Innerstes werfen. Und im Idealfall zum Kern seiner unumstößlichen Überzeugungen vordringen, das Epizentrum all seines Sehnens und Flehens entdecken. Selbstverständlich durfte das aber nicht jeder. Meistens umgab er sich in diesen Momenten der Verletzlichkeit mit anderen Philosophen, die ihm dabei helfen sollten, seine Gefühle richtig einzuordnen. Da half es dann schon eminent, dass Wolfgang Sobotka so ein durch und durch sensibler Feingeist war. Oder Gust Wöginger so ein kreativer und gewiefter Stratege. Oder Gerald Fleischmann so ein stets offener und ehrlicher Kommunikator.

Am heutigen Donnerstag war das alles jedenfalls alles noch einmal ein Stück spannender als sonst. Denn tags darauf stand ja eine eminent wichtige Rede auf dem Programm, die Mutter aller Reden praktisch, auf die die Welt schon lange gewartet hatte. Der Bundeskanzler würde sich vor sein tadelnswerterweise nicht immer rückhaltlos dankbares Volk stellen und ihm erklären, was Sache war. Wie er die Dinge sah, wie alles laufen sollte, welche Politik er sich für die Zukunft vorstellte. Das hatte er an sich zwar durchaus schon öfter einmal getan – allerdings hatte es bisher leider niemanden interessiert.

Heuer war das aber anders, denn heuer war ja schließlich das Jahr, in dem er sich mit diesem Kryptokommunisten aus Traiskirchen um einen strahlenden Wahlsieg balgen musste. Sollte heißen: um Platz zwei. Denn der Typ, der wohl wirklich gewinnen würde, spielte ja eigentlich nur außer Konkurrenz mit. Aber schon Zweiter zu werden, war fraglos schwierig genug. Nehammer wollte sich gar nicht erst ausmalen, wie schwierig es erst gewesen wäre, wenn er nicht Andi Babler, sondern einen richtigen Gegner gehabt hätte. Dann hätte möglicherweise nicht einmal jene Idee, die ihn gerade durchflutete und dafür sorgte, dass ihm mit einem Mal alles wie Schuppen von den Augen fiel, etwas genützt. Aber so – war alles gelöst! „Freunde!“, stieß der Bundeskanzler mit einer derartigen Begeisterung hervor, dass sich seine vorderen Zahnreihen zum ersten Mal seit Weihnachten 2009 einen Spalt öffneten – damals hatte er sich enorm gefreut, dass er den an sich schon längst vergriffenen Lyrikband von Willi Molterer geschenkt bekommen hatte. „Ich hab’s! Ich weiß jetzt, wie wir die Wahl gewinnen.“