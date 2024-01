Es ist 11.42 Uhr, und in St. Georgen am Walde scheint die Sonne. Georg Temper muss lachen. Er hat gerade die Geschichte darüber erzählt, als jemand einmal im Internet behauptet habe, dass eben jenes St. Georgen am Walde das oberösterreichische Kitzbühel sei. Und aus welchem Grund auch immer habe das eine Gruppe Linzer Studenten tatsächlich geglaubt. „Die sind gekommen und waren fertig“, sagt Temper und schlägt die Hände zusammen. „Sie haben uns ein Beschwerde-E-Mail geschrieben.“

Es ist so: St. Georgen am Walde ist so etwas wie der Gegenentwurf zu Kitzbühel. Es gibt in der 2000-Einwohner-Gemeinde im oberösterreichischen Mühlviertel keine weltberühmte Abfahrtsstrecke, und schon gar nicht trifft sich hier Prominenz aus nah und fern zum Après-Ski. Nicht ein einziges Hotel steht in St. Georgen, 780 Meter über dem Meeresspiegel. Aber: Auf einem Hang mitten im Ort gibt es einen Schlepplift, den „Schorschi Lift“. 300 Meter ist die Piste neben ihm lang, für geübte Skifahrer dauert die Abfahrt ungefähr 20 Sekunden. Und Temper, der lachende Erzähler, ist der Liftwart. Der 37-Jährige sitzt in einem kleinen Container, aus dem er die ganze Lifttrasse überblicken kann. Temper bringt den Lift zum Stehen, wenn auf der Trasse jemand stürzt, verkauft Karten und wachselt nebenbei auch noch Ski.

Vor 70 Jahren schauten noch die meisten Skigebiete in Österreich so aus wie jenes in St. Georgen. Ein Lift, eine Piste, das war’s. Dann aber setzte der Wintersportboom ein und verwandelte unscheinbare Bergdörfer in Tourismusmetropolen. Gerade in den Alpentälern im Westen des Landes wurden immer neue Hänge erschlossen. Doch in tieferen Lagen war an eine Expansion nicht zu denken, die alten Schlepplifte blieben einfach stehen. Heute, da die Temperaturen steigen und der Schnee weniger wird, gehören kleine Anlagen zu einer aussterbenden Art. Immer mehr Liftbetreiber geben auf. In St. Georgen ist davon keine Rede. Die Piste ist im gesamten Bezirk Perg ein Aushängeschild. Mit ehrenamtlichem Engagement, fünf Schneekanonen und einer klaren Zielgruppenstrategie soll der „Schorschi Lift“ noch viele Jahre seine Runden drehen.